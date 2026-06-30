В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, заявил Аксенов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму продолжается работа по ликвидации топливного кризиса.
- По словам главы республики Сергея Аксенова, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Глава республики призвал население набраться терпения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население. В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, они будут наращиваться.
Путин оценил ежемесячные потребности Крыма в топливе
28 июня, 23:05