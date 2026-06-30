Рейтинг@Mail.ru
В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, заявил Аксенов - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 30.06.2026
В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, заявил Аксенов

Аксенов: в Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкГлава Республики Крым Сергей Аксёнов
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Глава Республики Крым Сергей Аксёнов . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Крыму продолжается работа по ликвидации топливного кризиса.
  • По словам главы республики Сергея Аксенова, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 июн - РИА Новости. В Крыму продолжают ликвидировать топливный кризис, но в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Продолжается работа по ликвидации топливного кризиса. К сожалению, в ближайшее время больших объемов топлива в продажу не поступит", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс", комментируя ситуацию с дефицитом топлива в регионе.
Глава республики призвал население набраться терпения.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что руководство Крыма владеет детальными данными по ситуации с топливом в регионе и информирует население. В воскресенье президент России Владимир Путин заявил, что поставки топлива в Крым будут вестись и по земле, и по морю, они будут наращиваться.
Автомобили на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Путин оценил ежемесячные потребности Крыма в топливе
28 июня, 23:05
 
Республика КрымСергей Аксенов (политик)Россия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала