Песков прокомментировал возможный импорт Россией нефтепродуктов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что возможный импорт нефтепродуктов может стабилизировать топливный рынок России.
- Россия ведет контакты с другими странами о возможности импорта нефтепродуктов.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Возможный импорт нефтепродуктов станет шагом к стабилизации топливного рынка России, нацелен на то, чтобы "сбить ажиотажный спрос", заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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"Это будет еще один шаг на пути стабилизации рынка и нацеленный на то, чтобы сбить этот ажиотажный спрос", - сказал Песков журналистам.