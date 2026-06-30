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Кондратьев посетил крупнейшее предприятие юга России, выпускающее полимеры - РИА Новости, 30.06.2026
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Краснодарский край
 
20:16 30.06.2026
Кондратьев посетил крупнейшее предприятие юга России, выпускающее полимеры

Кондратьев посетил крупнейшее предприятие на юге России, выпускающее полимеры

© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского краяГубернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба администрации Краснодарского края
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев . Архивное фото
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КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил крупнейшее на юге России предприятие, выпускающее полимерную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
"Вениамин Кондратьев посетил крупнейшее на юге России предприятие по производству полимерной продукции. Губернатор оценил процесс выпуска высокотехнологичных многослойных труб для инфраструктурных проектов, а также автоматизированные участки производства", - сказали журналистам в пресс-службе.
Глава Кубани отметил, что предприятие производит полимерные трубы, которые необходимы для модернизации коммунальных сетей, строительства газо- и водопроводов, систем теплоснабжения и водоотведения.
"Полимерные трубы – незаменимая часть всей этой инфраструктуры, которая обеспечивает надежность и долговечность сетей, а по итогу - комфорт и качество жизни", - сказал Кондратьев в ходе визита на предприятие.
Кроме того, губернатор осмотрел работу линии по выпуску высокотехнологичных многослойных труб - для водоснабжения. Всего на заводе действует 27 технологических линий, на которых производят трубы для сетей водоснабжения, орошения, водоотведения, газораспределения, защиты кабеля, а также соединительные фитинги, колодцы и резервуары.
В завершение визита Кондратьев обсудил с руководством предприятия и представителями компании, в структуру которой входит завод, темпы обновления коммунальной инфраструктуры на Кубани. Во встрече участвовали вице-губернатор Александр Руппель, министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, вице-президент компании Денис Салий. Участники также затронули вопросы применения импортонезависимых и долговечных полимерных материалов.
"В последнее время мы видим рост фальсификата: продукцию добавляют составляющие не по ГОСТу. Здесь же все под контролем. Завод производит полимерную трубную продукцию из сырья российского происхождения, что обеспечивает полную импортонезависимость и высокое качество", - добавил Александр Руппель в ходе встречи.
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
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