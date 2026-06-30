Кондратьев посетил крупнейшее предприятие юга России, выпускающее полимеры

КРАСНОДАР, 30 июн - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посетил крупнейшее на юге России предприятие, выпускающее полимерную продукцию, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.

"Вениамин Кондратьев посетил крупнейшее на юге России предприятие по производству полимерной продукции. Губернатор оценил процесс выпуска высокотехнологичных многослойных труб для инфраструктурных проектов, а также автоматизированные участки производства", - сказали журналистам в пресс-службе.

Глава Кубани отметил, что предприятие производит полимерные трубы, которые необходимы для модернизации коммунальных сетей, строительства газо- и водопроводов, систем теплоснабжения и водоотведения.

"Полимерные трубы – незаменимая часть всей этой инфраструктуры, которая обеспечивает надежность и долговечность сетей, а по итогу - комфорт и качество жизни", - сказал Кондратьев в ходе визита на предприятие.

Кроме того, губернатор осмотрел работу линии по выпуску высокотехнологичных многослойных труб - для водоснабжения. Всего на заводе действует 27 технологических линий, на которых производят трубы для сетей водоснабжения, орошения, водоотведения, газораспределения, защиты кабеля, а также соединительные фитинги, колодцы и резервуары.

В завершение визита Кондратьев обсудил с руководством предприятия и представителями компании, в структуру которой входит завод, темпы обновления коммунальной инфраструктуры на Кубани. Во встрече участвовали вице-губернатор Александр Руппель, министр промышленной политики края Дмитрий Хмелько, вице-президент компании Денис Салий. Участники также затронули вопросы применения импортонезависимых и долговечных полимерных материалов.