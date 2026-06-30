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Комбат "Запада" рассказал о состоянии ВСУ в Красном Лимане

Краткий пересказ от РИА ИИ Командир мотострелкового батальона группировки войск «Запад» с позывным Камчатка сообщил, что украинские военнослужащие в Красном Лимане в ДНР оказывают лишь очаговое сопротивление и прячутся по подвалам.

Российские бойцы выставили в городе пункты воздушного наблюдения, используют дроны и антидроновые плащи, действуя в западной части Красного Лимана.

По словам Камчатки, противник уже понял, что потерял город, и не предпринимает контратак.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Украинские военнослужащие в Красном Лимане в ДНР сидят в апатии по подвалам, с их стороны отмечается лишь очаговое сопротивление, сообщил командир мотострелкового батальона 31-го мотострелкового полка 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" с позывным Камчатка.

"В Лимане он прячется по подвалам, сидит, не высовывается никуда, видит наше движение, докладывает своим пунктам управления БПЛА ... Очаговое сопротивление и именно непосредственно в подвалах сидит он, по подвалам", - приводит слова Камчатки Минобороны РФ

Он уточнил, что российские бойцы выставили в городе пункты воздушного наблюдения, используют истребительные дроны, антидроновые плащи, а также выбирают интервалы времени и подходящую погоду, чтобы двигаться от здания к зданию.

"На ключевых перекрестках старается засаживаться. Оборону в городе уже разделили. Враг, так сказать, в апатии", - добавил комбат.

Он уточнил, что сейчас российские бойцы действуют в западной части Красного Лимана . По словам Камчатки, противник уже понял, что потерял город, и не предпринимает контратак.

Российский военнослужащий также рассказал, что на подходах к Красному Лиману встречал иностранных наемников.