Краткий пересказ от РИА ИИ
- Во вторник в Киеве объявили воздушную тревогу.
- Тревога также объявлена в Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Сумской, Черниговской областях Украины.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена во вторник в Киеве, Киевской, Житомирской, Винницкой, Черкасской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Сумской, Черниговской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным ресурса, тревога в указанных регионах была объявлена в 20.25 мск.
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