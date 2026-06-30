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В Киеве ввели экстренные отключения света - РИА Новости, 30.06.2026
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19:42 30.06.2026
В Киеве ввели экстренные отключения света

В Киеве во вторник ввели экстренные отключения света

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве введены экстренные отключения света.
  • Ранее экстренные отключения света были введены в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Экстренные отключения света введены во вторник в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее во вторник это же издание сообщало о введении экстренных отключений света в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах Одессы.
Киеве начались экстренные отключения света", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.
Ранее первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что графики отключений света вводятся во вторник во всех регионах страны из-за роста потребления электроэнергии из-за жары.
Директор украинской энергокомпании Yasno (входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко ранее рекомендовал жителям Украины быть готовыми к отключениям света на фоне жары и держать гаджеты заряженными.
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