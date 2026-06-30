В Киеве ввели экстренные отключения света

МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Экстренные отключения света введены во вторник в Киеве, сообщает украинское издание "Страна.ua".

Ранее первый замминистра энергетики Украины Артем Некрасов сообщал, что графики отключений света вводятся во вторник во всех регионах страны из-за роста потребления электроэнергии из-за жары.