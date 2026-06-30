"Это преступление!" Ночная выходка Киева вызвала ярость на Западе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армандо Мема, финский политик и член партии "Альянс свободы", раскритиковал Украину за атаку на Московскую область.
- Он призвал международное сообщество привлечь Европейский союз к ответственности за нарушение международного права из-за оказания военной поддержки Украине.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X решительно раскритиковал Украину за атаку на Московскую область.
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"Среди недавних жертв ударов украинских беспилотников по территории России — шестимесячный ребенок. Поддержка Запада приводит к гибели мирных жителей на территории России. Возникает вопрос, почему Европа молчит перед лицом этих преступлений и почему она продолжает оказывать военную поддержку Украине. Недопустимо, чтобы дети погибали от оружия, предоставленного Европой", — написал он.
Политик также призвал международное сообщество отреагировать на это и привлечь Европейский союз к ответственности за нарушение международного права.
Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Егорьевск погиб шестимесячный ребенок.
БПЛА атаковали и другие населенные пункты Московского региона. В Дубне получило повреждения административное здание. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа один из беспилотников упал на частный дом.
Как уточнил Воробьев, всего силы ПВО отразили налет 60 дронов. Их также сбили в Домодедово, Чехове, Кашире, Воскресенске, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино и Коломне.