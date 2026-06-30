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"Среди недавних жертв ударов украинских беспилотников по территории России — шестимесячный ребенок. Поддержка Запада приводит к гибели мирных жителей на территории России. Возникает вопрос, почему Европа молчит перед лицом этих преступлений и почему она продолжает оказывать военную поддержку Украине. Недопустимо, чтобы дети погибали от оружия, предоставленного Европой", — написал он.