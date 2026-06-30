Рейтинг@Mail.ru
"Это преступление!" Ночная выходка Киева вызвала ярость на Западе - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:36 30.06.2026 (обновлено: 22:25 30.06.2026)
"Это преступление!" Ночная выходка Киева вызвала ярость на Западе

Финский политик Мема осудил атаку дронов ВСУ на Московскую область

© AP Photo / Roman ChopУкраинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Roman Chop
Украинские военнослужащие готовятся к запуску беспилотника. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армандо Мема, финский политик и член партии "Альянс свободы", раскритиковал Украину за атаку на Московскую область.
  • Он призвал международное сообщество привлечь Европейский союз к ответственности за нарушение международного права из-за оказания военной поддержки Украине.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Финский политик и член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети X решительно раскритиковал Украину за атаку на Московскую область.
«

"Среди недавних жертв ударов украинских беспилотников по территории России — шестимесячный ребенок. Поддержка Запада приводит к гибели мирных жителей на территории России. Возникает вопрос, почему Европа молчит перед лицом этих преступлений и почему она продолжает оказывать военную поддержку Украине. Недопустимо, чтобы дети погибали от оружия, предоставленного Европой", — написал он.

Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
"Готовы ответить". СМИ раскрыли, какой сигнал Путин послал Западу
Вчера, 16:53
Политик также призвал международное сообщество отреагировать на это и привлечь Европейский союз к ответственности за нарушение международного права.
Ранее сегодня губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что при атаке украинских беспилотников на Егорьевск погиб шестимесячный ребенок.
БПЛА атаковали и другие населенные пункты Московского региона. В Дубне получило повреждения административное здание. В деревне Фатеево Павлово-Посадского округа один из беспилотников упал на частный дом.
Как уточнил Воробьев, всего силы ПВО отразили налет 60 дронов. Их также сбили в Домодедово, Чехове, Кашире, Воскресенске, Одинцово, Бронницах, Раменском, Ступино и Коломне.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Песков обратился к международному сообществу после атаки ВСУ на Подмосковье
Вчера, 12:33
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМосковская область (Подмосковье)РоссияАндрей Воробьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала