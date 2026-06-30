В Курской области из-за сброса взрывного устройства ранен мужчина

КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате сброса взрывного устройства в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.

"Готовим к госпитализации в Курск. В результате атаки также повреждено остекление и фасад дома, автомобиль", - добавил он.