В Курской области из-за сброса взрывного устройства ранен мужчина

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В слободе Белой Беловского района Курской области вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство, ранен 65-летний мужчина.
- По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма; ему оказана первая медпомощь, готовится госпитализация в Курск.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате сброса взрывного устройства в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Еще один пострадавший в курском приграничье. Сегодня вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Ранен 65-летний мужчина. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, мужчине оказана первая медпомощь.
"Готовим к госпитализации в Курск. В результате атаки также повреждено остекление и фасад дома, автомобиль", - добавил он.