Рейтинг@Mail.ru
В Курской области из-за сброса взрывного устройства ранен мужчина - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 30.06.2026 (обновлено: 18:31 30.06.2026)
В Курской области из-за сброса взрывного устройства ранен мужчина

Хинштейн: в Беловском районе из-за сброса взрывного устройства ранен мужчина

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В слободе Белой Беловского района Курской области вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство, ранен 65-летний мужчина.
  • По предварительной информации, у пострадавшего закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма; ему оказана первая медпомощь, готовится госпитализация в Курск.
КУРСК, 30 июн - РИА Новости. Мужчина получил ранение в результате сброса взрывного устройства в Беловском районе Курской области, сообщил губернатор региона Александр Хинштейн.
"Еще один пострадавший в курском приграничье. Сегодня вражеский беспилотник сбросил взрывное устройство в слободе Белой Беловского района. Ранен 65-летний мужчина. По предварительной информации, у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, акубаротравма", - сообщил Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
По словам губернатора, мужчине оказана первая медпомощь.
"Готовим к госпитализации в Курск. В результате атаки также повреждено остекление и фасад дома, автомобиль", - добавил он.
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В Белгородской области три человека получили ранения из-за взрыва БПЛА
Вчера, 10:36
 
ПроисшествияКурская областьБеловский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала