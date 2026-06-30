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В КБР врачи удалили у пациентки крупную опухоль размером с яблоко - РИА Новости, 30.06.2026
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19:43 30.06.2026
В КБР врачи удалили у пациентки крупную опухоль размером с яблоко

В КБР нейрохирурги удалили у пациентки крупную опухоль в головном мозге

© РИА Новости / Константин МихальчевскийОперация на головном мозге
Операция на головном мозге - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Операция на головном мозге. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Кабардино-Балкарии нейрохирурги успешно провели операцию по удалению крупной опухоли головного мозга у 37-летней женщины.
  • У пациентки была выявлена доброкачественная менингиома размером с крупное яблоко.
  • Операция прошла без осложнений, опухоль удалена полностью, состояние пациентки стабилизировано, она проходит реабилитацию.
НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Нейрохирурги в Кабардино-Балкарии удалили у пациентки крупную опухоль размером с яблоко, образовавшуюся в головном мозге, операция прошла успешно, сообщили в региональном минздраве.
"Нейрохирурги республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарской Республики провели сложную операцию по удалению гигантской менингиомы у 37-летней женщины", - говорится в сообщении.
По информации минздрава, пациентка жаловалась на длительную головную боль, головокружение, общую слабость и снижение мышечной силы. После проведения МРТ головного мозга у нее была выявлена доброкачественная менингиома правой теменно-височной области размером с крупное яблоко.
"Хирургическая бригада успешно выполнила костно-пластическую трепанацию черепа и микрохирургическое удаление опухоли. Операция прошла без осложнений, новообразование удалено полностью. Состояние пациентки стабилизировано, она находится под наблюдением врачей и проходит реабилитацию", - отметили в министерстве.
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Хорошие новостиКабардино-Балкарская Республика (КБР)
 
 
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