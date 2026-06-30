В КБР врачи удалили у пациентки крупную опухоль размером с яблоко

Краткий пересказ от РИА ИИ В Кабардино-Балкарии нейрохирурги успешно провели операцию по удалению крупной опухоли головного мозга у 37-летней женщины.

У пациентки была выявлена доброкачественная менингиома размером с крупное яблоко.

Операция прошла без осложнений, опухоль удалена полностью, состояние пациентки стабилизировано, она проходит реабилитацию.

НАЛЬЧИК, 30 июн - РИА Новости. Нейрохирурги в Кабардино-Балкарии удалили у пациентки крупную опухоль размером с яблоко, образовавшуюся в головном мозге, операция прошла успешно, сообщили в региональном минздраве.

"Нейрохирурги республиканской клинической больницы Кабардино-Балкарской Республики провели сложную операцию по удалению гигантской менингиомы у 37-летней женщины", - говорится в сообщении

По информации минздрава, пациентка жаловалась на длительную головную боль, головокружение, общую слабость и снижение мышечной силы. После проведения МРТ головного мозга у нее была выявлена доброкачественная менингиома правой теменно-височной области размером с крупное яблоко.