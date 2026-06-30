Рейтинг@Mail.ru
В РСТ рассказали, куда поедут россияне в случае запрета выдачи виз - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:21 30.06.2026
В РСТ рассказали, куда поедут россияне в случае запрета выдачи виз

Кайль: в случае запрета выдачи виз Евросоюзом, россияне поедут в Азию

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкТуристы в аэропорту
Туристы в аэропорту - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
Туристы в аэропорту. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
  • Часть туристического потока из России может перераспределиться в страны Азии, Ближнего Востока и те страны Шенгенской зоны, которые не будут вводить запрет.
  • Страны, которые не откажутся от российских туристов, могут получить дополнительный поток туристов, изначально планировавших поездку в другие европейские страны.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В случае введения запрета на выдачу виз рядом европейских стран россиянам, часть турпотока перераспределится в страны Азии и Ближнего Востока, а часть - в пользу тех стран Шенгенской зоны, которые не будут вводить запрет, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.
Ранее во вторник "Известия" со ссылкой на европейский источник сообщили, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.
Шенгенская виза - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В РСТ оценили уровень отказов в выдаче шенгенских виз россиянам
Вчера, 13:11
"Часть потока может уйти в Азию, на Ближний Восток, в Турцию, страны СНГ. Но часть европейского спроса просто перераспределится в пользу тех стран Шенгена, которые продолжат выдавать визы", - сообщил Кайль.
"Страны, которые не откажутся от российских туристов полностью, могут даже выиграть. Они получат не только свой обычный поток, но и часть туристов, которые изначально планировали поездку в другие европейские страны, но столкнулись с ограничениями", - добавил он.
По его словам, разные страны могут применять ограничения с разной скоростью и в разном объеме. "Поэтому у россиян, вероятнее всего, будет время адаптироваться, а не ситуация, когда весь Шенген одномоментно закрывается на следующий день", - добавил он.
Кайль подчеркнул, что наиболее вероятен смешанный сценарий, когда одни страны могут фактически свести выдачу туристических виз к минимуму или полностью прекратить прием по туристическим основаниям.
При этом другие страны продолжат принимать документы, но будут требовать более сильный пакет: подтверждение доходов, маршрута, проживания, занятости, связей со страной проживания, более убедительное обоснование цели поездки. Также могут продолжиться ограничения по многократным визам.
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
В РСТ оценили вероятность запрета выдачи россиянам шенгенских виз
Вчера, 12:43
 
АзияБлижний ВостокШенгенская зонаРоссийский союз туриндустрии (РСТ)РоссияСНГ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала