В РСТ рассказали, куда поедут россияне в случае запрета выдачи виз

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России.

Часть туристического потока из России может перераспределиться в страны Азии, Ближнего Востока и те страны Шенгенской зоны, которые не будут вводить запрет.

Страны, которые не откажутся от российских туристов, могут получить дополнительный поток туристов, изначально планировавших поездку в другие европейские страны.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. В случае введения запрета на выдачу виз рядом европейских стран россиянам, часть турпотока перераспределится в страны Азии и Ближнего Востока, а часть - в пользу тех стран Шенгенской зоны, которые не будут вводить запрет, рассказал РИА Новости эксперт Российского союза туриндустрии (РСТ), руководитель визового агентства Visantium Егор Кайль.

Ранее во вторник "Известия" со ссылкой на европейский источник сообщили, что Евросоюз обсуждает введение полного запрета на выдачу туристических виз гражданам России

"Часть потока может уйти в Азию , на Ближний Восток, в Турцию, страны СНГ. Но часть европейского спроса просто перераспределится в пользу тех стран Шенгена, которые продолжат выдавать визы", - сообщил Кайль.

"Страны, которые не откажутся от российских туристов полностью, могут даже выиграть. Они получат не только свой обычный поток, но и часть туристов, которые изначально планировали поездку в другие европейские страны, но столкнулись с ограничениями", - добавил он.

По его словам, разные страны могут применять ограничения с разной скоростью и в разном объеме. "Поэтому у россиян, вероятнее всего, будет время адаптироваться, а не ситуация, когда весь Шенген одномоментно закрывается на следующий день", - добавил он.

Кайль подчеркнул, что наиболее вероятен смешанный сценарий, когда одни страны могут фактически свести выдачу туристических виз к минимуму или полностью прекратить прием по туристическим основаниям.