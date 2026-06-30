МИД Катара: делегация США прибудет в страну для переговоров с посредниками

ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками, планов проводить встречу между Ираном и США на высоком уровне в Дохе нет, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.