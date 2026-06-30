МИД Катара: делегация США прибудет в страну для переговоров с посредниками

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками.
- Встреча на высоком уровне между США и Ираном в Дохе не планируется.
ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками, планов проводить встречу между Ираном и США на высоком уровне в Дохе нет, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется", - сказал он.