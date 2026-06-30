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МИД Катара: делегация США прибудет в страну для переговоров с посредниками - РИА Новости, 30.06.2026
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13:15 30.06.2026 (обновлено: 13:23 30.06.2026)

МИД Катара: делегация США прибудет в страну для переговоров с посредниками

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкНебоскребы в Дохе
Небоскребы в Дохе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Небоскребы в Дохе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками.
  • Встреча на высоком уровне между США и Ираном в Дохе не планируется.
ДОХА, 30 июн - РИА Новости. Американская делегация прибудет в Катар для переговоров с посредниками, планов проводить встречу между Ираном и США на высоком уровне в Дохе нет, сообщил во вторник на пресс-конференции официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари.
«
"Стив Уиткофф и Джаред Кушнер посетят Катар для встреч с посредниками, чтобы обсудить ход переговоров. Встреча на высоком уровне между США и Ираном не планируется", - сказал он.
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