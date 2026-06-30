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Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на все заняла первое место в исследовании - РИА Новости, 30.06.2026
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12:56 30.06.2026

Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на все заняла первое место в исследовании

© Фото : Пресс-служба "Совкомбанка"Карта "Совкомбанка" с кешбэком 3% на все заняла первое место в исследовании
Карта Совкомбанка с кешбэком 3% на все заняла первое место в исследовании - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Совкомбанка"
Карта "Совкомбанка" с кешбэком 3% на все заняла первое место в исследовании
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МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Дебетовая карта Совкомбанка с кешбэком 3% на все стала лидером исследования финансового маркетплейса "Сравни", в котором сопоставляются аналогичные карты от разных банков, сообщает пресс-служба финансовой организации.
Указанный фиксированный процент кешбэка действует при наличии подписки "Оптима".
"У других банков этот процент в два раза ниже, и разница в деньгах ощутимая", – говорится в исследовании.
Исследование актуально на 16 июня. Эксперты сравнили предложения топ-8 банков по объему активов, за исключением "ДОМ.РФ" и Россельхозбанка, по нескольким критериям: размер кешбэка на все покупки, условия его начисления, дополнительная доходность, набор привилегий по подписке и ее стоимость.
Как показало исследование, лидерство карты ПАО "Совкомбанк" обеспечил не только высокий кешбэк на все с простыми и понятными условиями его получения, но и ряд дополнительных преимуществ продукта. В частности, эксперты отметили дополнительную доходность по сберегательным продуктам: с этой картой можно получать до +5% ко вкладам и +1% к ставке по накопительным счетам при выполнении ряда простых условий.
Также пользователям карты с подпиской доступен ряд бесплатных услуг и сервисов, в том числе возмещение денег от покупки товаров при их повреждении или поломке, юридическая помощь по правам покупателей, консультация при неисправностях и сбоях в работе компьютера или смартфона.
Еще одним бонусом для клиентов остаются и базовые условия обслуживания: сама карта выдается бесплатно, уведомления и обслуживание по ней также бесплатны. Это позволяет пользоваться продуктом без лишних регулярных расходов и делает предложение Совкомбанка еще более привлекательным.
В "Сравни" пришли к выводу, что предложение Совкомбанка оказалось одним из наиболее выгодных для пользователей, которые рассчитывают получать стабильный возврат средств с повседневных расходов, дополнительную доходность по сбережениям и понятные условия использования без сложных ограничений.
Подробнее о карте с кешбэком на все можно ознакомиться по ссылке.
Реклама, ПАО "Совкомбанк", ИНН 4401116480, erid: F7NfYUJCUneVcxY3Yudf
 
СовкомбанкИсследованиеКешбэк
 
 
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