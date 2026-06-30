Лидер "Сильной Армении" заявил, что продолжит инвестиции в республику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самвел Карапетян, лидер оппозиционного блока "Сильная Армения", заявил, что продолжит осуществлять инвестиции в республику вопреки давлениям властей.
- Он пообещал открытие крупных компаний в двух важных сферах.
- Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины, а также поддержка спорта, культуры, искусства и социальных программ.
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян заявил, что продолжит осуществлять инвестиции в республику вопреки давлениям властей, пообещав открытие крупных компаний.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.