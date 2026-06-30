Рейтинг@Mail.ru
Лидер "Сильной Армении" заявил, что продолжит инвестиции в республику - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:04 30.06.2026
Лидер "Сильной Армении" заявил, что продолжит инвестиции в республику

Карапетян заявил, что продолжит инвестиции в республику вопреки давлению

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкПредприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Предприниматель, лидер партии Сильная Армения Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Предприниматель, лидер партии "Сильная Армения" Самвел Карапетян голосует на избирательном участке в Ереване на парламентских выборах
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самвел Карапетян, лидер оппозиционного блока "Сильная Армения", заявил, что продолжит осуществлять инвестиции в республику вопреки давлениям властей.
  • Он пообещал открытие крупных компаний в двух важных сферах.
  • Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" — сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины, а также поддержка спорта, культуры, искусства и социальных программ.
ЕРЕВАН, 30 июн - РИА Новости. Лидер оппозиционного блока "Сильная Армения", предприниматель Самвел Карапетян заявил, что продолжит осуществлять инвестиции в республику вопреки давлениям властей, пообещав открытие крупных компаний.
«
Во вторник в беседе с журналистами он утвердительно ответил на вопрос, продолжит ли он инвестиции в республику. "Конечно. Скоро мы вас пригласим... В двух очень важных сферах мы откроем, наверное, самые крупные учреждения в Армении. Вы увидите. Это наша страна", - заявил Карапетян.
Карапетян вкладывает много средств в развитие Армении. Основные направления благотворительной деятельности фонда "Ташир" - сохранение и возрождение исторического наследия, реконструкция церквей и храмов, развитие здравоохранения и медицины. Кроме того, часть средств идет на поддержку массового и юношеского спорта, развитие культуры и искусства, реализацию социальных программ, помощь нуждающимся, включая малообеспеченные семьи, инвалидов. Фонд строит и ремонтирует учебные заведения, а также реализует образовательные программы.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 28.06.2026
Медведев предупредил Армению о последствиях разрыва отношений с Россией
28 июня, 11:33
 
В миреАрменияСамвел КарапетянТашир
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала