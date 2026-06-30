Церемония прощания с Сергеем Ивановым прошла с воинскими почестями

Краткий пересказ от РИА ИИ Церемония прощания с Сергеем Ивановым прошла с государственными и воинскими почестями в Центральной клинической больнице.

В церемонии приняли участие расчет почетного караула и военный оркестр.

Похороны Сергея Иванова пройдут на Троекуровском кладбище с воинскими почестями, включая исполнение государственного гимна и троекратный залп холостыми патронами.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ, спецпредставителем президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым прошла с государственными и воинскими почестями, включая участие почетного караула, передает корреспондент РИА Новости.

Прощание с Ивановым - офицером разведки, генерал-полковником запаса - прошло в Центральной клинической больнице (ЦКБ). В церемонии принял участие расчет Почетного караула и военный оркестр.

Согласно Уставу гарнизонной и караульной служб РФ , сводный расчет отдельной роты почетного караула провожает в последний путь видных государственных деятелей, высших офицеров и военнослужащих, имеющих особые заслуги перед Отечеством.

Процессию сопровождают представители всех трех видов Вооруженных сил - сухопутные войска, воздушно-космические силы и военно-морской флот. В ходе церемонии прощания у гроба выставляются часовые. По бокам располагаются венки от министерства обороны, президента, ведомств и семьи.

У гроба Иванова на отдельном постаменте были размещены его государственные награды, в том числе орден "За заслуги перед Отечеством", орден Александра Невского, золотая медаль "Герой труда Российской Федерации". По традиции траурного церемониала они были закреплены на отдельных бархатных подушечках бордового цвета.

Иванова похоронят на Троекуровском кладбище. В ходе погребения на кладбище будет вновь выставлен почетный караул. Согласно ритуалу, перед погребением звучит государственный гимн в исполнении военного оркестра. Также будет произведен троекратный залп холостыми патронами из стрелкового оружия.

Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.