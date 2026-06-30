Медведев посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Зампредседателя Совбеза России и председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым.
- Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет, его похоронят на Троекуровском кладбище.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Зампредседателя Совбеза России, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым, передает корреспондент РИА Новости.
Медведев возложил цветы в ходе церемонии прощания в Центральной клинической больнице.
Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет. Он будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил ранее РИА Новости источник из его окружения.