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Кремль опубликовал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым - РИА Новости, 30.06.2026
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11:23 30.06.2026
Кремль опубликовал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым

Кремль опубликовал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Сергеем Ивановым

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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым.
  • Он возложил букет красных роз, подошел к гробу и перекрестился.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым.
На кадрах российский лидер возложил букет красных роз, подошел к гробу и перекрестился.
Ранее Песков сообщил, что глава государства во вторник приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, он возложил цветы и кратко пообщался с семьей.
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