Кремль опубликовал кадры посещения Путиным церемонии прощания с Ивановым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин посетил церемонию прощания с бывшим министром обороны России Сергеем Ивановым.
- Он возложил букет красных роз, подошел к гробу и перекрестился.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Кремль опубликовал кадры посещения президентом России Владимиром Путиным церемонии прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым.
На кадрах российский лидер возложил букет красных роз, подошел к гробу и перекрестился.
Ранее Песков сообщил, что глава государства во вторник приехал на церемонию прощания с Сергеем Ивановым в ЦКБ, он возложил цветы и кратко пообщался с семьей.