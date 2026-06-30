Церемония прощания с Сергеем Ивановым проходит в ЦКБ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
- Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами, чтобы проститься с бывшим министром обороны РФ. Представители различных структур и ведомств направили на церемонию прощания венки с красными, белыми розами и композициями в виде российского триколора.
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемонию прощания с Ивановым посетил президент России Владимир Путин.