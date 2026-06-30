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Церемония прощания с Сергеем Ивановым проходит в ЦКБ - РИА Новости, 30.06.2026
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11:02 30.06.2026 (обновлено: 11:07 30.06.2026)
Церемония прощания с Сергеем Ивановым проходит в ЦКБ

Церемония прощания с Сергеем Ивановым началась в ЦКБ в Москве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрощание с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
Прощание с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Прощание с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым в Москве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ Сергеем Ивановым проходит в Центральной клинической больнице в Москве.
  • Сергей Иванов скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
К ЦКБ подъезжают служебные автомобили, подходят военные и гражданские с цветами, чтобы проститься с бывшим министром обороны РФ. Представители различных структур и ведомств направили на церемонию прощания венки с красными, белыми розами и композициями в виде российского триколора.
Сергей Иванов - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Россия потеряла выдающегося руководителя, а Путин — друга и соратника
26 июня, 17:25
Бывший министр обороны и спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта скончался 26 июня в возрасте 73 лет.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что церемонию прощания с Ивановым посетил президент России Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин во время прощания с бывшим министром обороны, спецпредставителем президента Сергеем Ивановым. 30 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
Путин посетил церемонию прощания с Сергеем Ивановым
Вчера, 10:42
 
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