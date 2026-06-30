Церемония прощания с Сергеем Ивановым проходит в ЦКБ

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Церемония прощания с бывшим министром обороны РФ и спецпредставителем президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергеем Ивановым проходит в Центральной клинической больнице (ЦКБ) в Москве, передает корреспондент РИА Новости.