В Иране рассказали, при каком условии США продлят лицензию на продажу нефти

Краткий пересказ от РИА ИИ Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

Лицензия США на продажу Ираном нефти будет продлеваться в случае продления переговоров для выработки окончательной договоренности между Тегераном и Вашингтоном, утверждает спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Лицензия США на продажу Ираном нефти будет продлеваться в случае продления переговоров для выработки окончательной договоренности между Тегераном и Вашингтоном, утверждает спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф.

Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.

"Эта лицензия должна продлеваться до тех пор, пока переговоры, если они будут продлеваться, не приведут к окончательному результату, которым станет снятие как первичных, так и вторичных санкций против Ирана", - сказал Галибаф в эфире иранского телевидения

Он напомнил, что стороны при взаимном согласии могут продлить сроки проведения переговоров, на которые выделено 60 дней с момента подписания меморандума. При этом Галибаф подчеркнул, что стороны пока не перешли к обсуждению итоговой договоренности, поскольку не все положения меморандума выполнены, сейчас диалог идет лишь по его реализации.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.