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В Иране рассказали, при каком условии США продлят лицензию на продажу нефти - РИА Новости, 30.06.2026
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23:19 30.06.2026
В Иране рассказали, при каком условии США продлят лицензию на продажу нефти

Галибаф: США продлят лицензию на продажу ИРИ нефти при продолжении переговоров

© AP Photo / Ronald ZakИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Ronald Zak
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
  • Лицензия США на продажу Ираном нефти будет продлеваться в случае продления переговоров для выработки окончательной договоренности между Тегераном и Вашингтоном, утверждает спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Лицензия США на продажу Ираном нефти будет продлеваться в случае продления переговоров для выработки окончательной договоренности между Тегераном и Вашингтоном, утверждает спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с Вашингтоном Мохаммад-Багер Галибаф.
Управление по контролю за иностранными активами минфина США(OFAC) 22 июня выдало генеральную лицензию, разрешающую до 21 августа операции, связанные с производством, продажей, доставкой и разгрузкой иранской нефти, нефтехимической продукции и нефтепродуктов.
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"Эта лицензия должна продлеваться до тех пор, пока переговоры, если они будут продлеваться, не приведут к окончательному результату, которым станет снятие как первичных, так и вторичных санкций против Ирана", - сказал Галибаф в эфире иранского телевидения.
Он напомнил, что стороны при взаимном согласии могут продлить сроки проведения переговоров, на которые выделено 60 дней с момента подписания меморандума. При этом Галибаф подчеркнул, что стороны пока не перешли к обсуждению итоговой договоренности, поскольку не все положения меморандума выполнены, сейчас диалог идет лишь по его реализации.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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