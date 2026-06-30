Иран и США создадут совместный комитет для наблюдения за ситуацией в Ливане

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для обеспечения национального суверенитета Ливана.
- Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, первым пунктом которого является прекращение военных действий в Ливане.
ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Иран, США и Ливан создадут совместный комитет в целях обеспечения национального суверенитета Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.