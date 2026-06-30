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Иран и США создадут совместный комитет для наблюдения за ситуацией в Ливане - РИА Новости, 30.06.2026
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22:48 30.06.2026
Иран и США создадут совместный комитет для наблюдения за ситуацией в Ливане

Галибаф: Иран и США создадут комитет для наблюдения за ситуацией в Ливане

© AP Photo / Vahid SalemiФлаг Ирана в Тегеране
Флаг Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Vahid Salemi
Флаг Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Иран, США и Ливан создадут совместный комитет для обеспечения национального суверенитета Ливана.
  • Иран и США дистанционно подписали меморандум о завершении военного конфликта, первым пунктом которого является прекращение военных действий в Ливане.
ТЕГЕРАН, 30 июн – РИА Новости. Иран, США и Ливан создадут совместный комитет в целях обеспечения национального суверенитета Ливана, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф.
"Для обеспечения национального суверенитета Ливана будет создан совместный комитет Ирана, США и Ливана. Иранский посол (в Ливане – ред.) будет нашим представителем в этом комитете", - сказал Галибаф в прямом эфире иранского гостелевидения.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Первым же пунктом меморандума значится прекращение военных действий союзниками обеих стран в Ливане, где идет конфликт между поддерживаемым Ираном ливанским движением "Хезболлах" и союзником США - Израилем.
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В миреЛиванИранСШАМохаммад-Багер ГалибафХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
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