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Иран готов к военным действиям, несмотря на переговоры, заявил Галибаф - РИА Новости, 30.06.2026
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22:25 30.06.2026
Иран готов к военным действиям, несмотря на переговоры, заявил Галибаф

Галибаф: Иран готов к военным действиям, несмотря на переговорный процесс с США

© AP Photo / Eraldo PeresМохаммад-Багер Галибаф
Мохаммад-Багер Галибаф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Eraldo Peres
Мохаммад-Багер Галибаф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с США.
  • Иран стремится гарантировать реализацию конкретных положений меморандума с США и не станет переходить к следующему этапу переговоров по ядерной программе, если положения меморандума не будут исполняться.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с США, заявил спикер парламента Ирана, глава переговорной группы страны в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.
"Мы настаиваем на реализации меморандума и в настоящий момент ведем диалог. Если же они (США - ред.) не захотят в ходе этого диалога выполнять взятые на себя обязательства, то мы готовы к войне", - сказал он в эфире иранского телевидения.
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По его словам, Иран в настоящий момент стремится гарантировать реализацию конкретных положений меморандума с США. Если положения меморандума не будут исполняться, Тегеран не станет переходить на следующий этап переговоров с Вашингтоном, касающихся урегулирования ядерной программы Ирана.
"Мы ведем переговоры не с другом, а с противником, который не выполняет свои обещания и который в любой момент обязательно предпримет против нас действия, как только найдет возможность для этого", - добавил Галибаф.
Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее заявлял, что начало переговоров по ядерной тематике зависит, в том числе, от самого первого пункта - прекращения военных действий в Ливане, а также разблокировки активов, урегулирования вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе, и возможностью Ирана продавать нефтепродукты после уже выданной лицензии США.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
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