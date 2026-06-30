Иран готов к военным действиям, несмотря на переговоры, заявил Галибаф

Краткий пересказ от РИА ИИ Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с США.

Иран стремится гарантировать реализацию конкретных положений меморандума с США и не станет переходить к следующему этапу переговоров по ядерной программе, если положения меморандума не будут исполняться.

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Тегеран готов к военным действиям, несмотря на переговоры с США, заявил спикер парламента Ирана, глава переговорной группы страны в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

"Мы настаиваем на реализации меморандума и в настоящий момент ведем диалог. Если же они ( США - ред.) не захотят в ходе этого диалога выполнять взятые на себя обязательства, то мы готовы к войне", - сказал он в эфире иранского телевидения

По его словам, Иран в настоящий момент стремится гарантировать реализацию конкретных положений меморандума с США. Если положения меморандума не будут исполняться, Тегеран не станет переходить на следующий этап переговоров с Вашингтоном, касающихся урегулирования ядерной программы Ирана.

"Мы ведем переговоры не с другом, а с противником, который не выполняет свои обещания и который в любой момент обязательно предпримет против нас действия, как только найдет возможность для этого", - добавил Галибаф.

Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи ранее заявлял, что начало переговоров по ядерной тематике зависит, в том числе, от самого первого пункта - прекращения военных действий в Ливане, а также разблокировки активов, урегулирования вопросов, связанных с судоходством в Ормузском проливе, и возможностью Ирана продавать нефтепродукты после уже выданной лицензии США.