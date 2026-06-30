В Иране рассказали, сколько нефти экспортировали после снятия блокады США

Краткий пересказ от РИА ИИ США по приказу президента Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон.

Иран экспортировал более 40 миллионов баррелей нефти с момента снятия морской блокады.

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Иран экспортировал более 40 миллионов баррелей нефти с момента снятия США морской блокады, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

Военные США 18 июня сообщили, что по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон.

"С того дня, как была снята морская блокада (США - ред.), вплоть до сегодняшнего дня мы экспортировали более 40 миллионов баррелей нефти", - сказал Галибаф в эфире иранского телевидения

Также он коснулся выданной 22 июня США лицензии на продажу Ираном нефти, заявив, что ранее Тегеран продавал нефть по сниженным ценам, сейчас же стоимость иранской нефти увеличилась на 20%, и Иран уже получает деньги от ее продажи.

"Если нас лишат возможности продавать нефть, то никто не будет получать выгоду от нее", - добавил Галибаф

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.