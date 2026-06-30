В Иране подтвердили, что США полностью сняли морскую блокаду

Краткий пересказ от РИА ИИ США полностью сняли морскую блокаду с Ирана.

Заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.

Он подчеркнул, что сейчас судоходство для иранских торговых судов и танкеров свободное.

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. США полностью сняли морскую блокаду с Ирана, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.

Силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, сообщило 18 июня центральное командование Пентагона.

"Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло (как это предполагалось меморандумом - ред.)", - сказал он в эфире иранского телевидения , отвечая на вопрос, сняли ли США морскую блокаду с Ирана полностью.

Он подчеркнул, что сейчас судоходство для иранских торговых судов и танкеров свободное, никаких препятствий при пересечении Оманского залива для них не возникает.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.