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В Иране подтвердили, что США полностью сняли морскую блокаду - РИА Новости, 30.06.2026
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22:11 30.06.2026 (обновлено: 22:26 30.06.2026)
В Иране подтвердили, что США полностью сняли морскую блокаду

Галибаф подтвердил, что США полностью сняли морскую блокаду с Ирана

© AP Photo / Francisco SecoИранский флаг
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Francisco Seco
Иранский флаг. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США полностью сняли морскую блокаду с Ирана.
  • Заявил спикер парламента ИРИ Мохаммад-Багер Галибаф.
  • Он подчеркнул, что сейчас судоходство для иранских торговых судов и танкеров свободное.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. США полностью сняли морскую блокаду с Ирана, заявил спикер парламента Ирана, глава иранской переговорной группы в диалоге с США Мохаммад-Багер Галибаф.
Силы США по приказу президента Штатов Дональда Трампа сняли морскую блокаду с портов Ирана и прибрежных зон, сообщило 18 июня центральное командование Пентагона.
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"Да... вы видели, что Трамп об это объявил, даже 30 дней не прошло (как это предполагалось меморандумом - ред.)", - сказал он в эфире иранского телевидения, отвечая на вопрос, сняли ли США морскую блокаду с Ирана полностью.
Он подчеркнул, что сейчас судоходство для иранских торговых судов и танкеров свободное, никаких препятствий при пересечении Оманского залива для них не возникает.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом должно стать снятие антииранских санкций.
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В миреИранСШАДональд ТрампМохаммад-Багер ГалибафМинистерство обороны США
 
 
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