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МИД Ирана назвал ЧМ в США самым политизированным спортивным событием года - РИА Новости, 30.06.2026
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Футбол
 
16:33 30.06.2026
МИД Ирана назвал ЧМ в США самым политизированным спортивным событием года

МИД Ирана назвал ЧМ-2026 в США самым политизированным спортивным событием года

CC BY 2.0 / sipo / Здание МИД Ирана в Тегеране
Здание МИД Ирана в Тегеране - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
CC BY 2.0 / sipo /
Здание МИД Ирана в Тегеране. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу в США самым политизированным спортивным событием этого года.
  • По словам главного тренера иранской команды Амира Галенои, футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран, что влияет на результаты команды.
  • Иранская команда заняла третье место в своей группе G и вылетела с турнира.
ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу в США самым политизированным спортивным событием этого года.
"Отношение к футбольной сборной Ирана и нашему участию в ЧМ стали предметом многих дискуссий. Я думаю, что в этом году это было одно из самых политизированных спортивных мероприятий, и с этим самым политизированным отношением столкнулась наша команда", - сказал он в ходе брифинга.
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По его словам, сложности возникли с самого начала: от получения виз до того, что иранской команде пришлось жить в Мексике, в то время как матчи проходили в США.
Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран. По словам Галенои, сборной не дают достаточно времени на подготовку и отдых. На вопрос РИА Новости иранский тренер заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.
Иран с тремя окончившимися вничью матчами оказался на третьем месте в своей группе G, не смог пройти на следующий этап соревнований и вылетел с турнира.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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