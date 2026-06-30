Краткий пересказ от РИА ИИ Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу в США самым политизированным спортивным событием этого года.

По словам главного тренера иранской команды Амира Галенои, футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран, что влияет на результаты команды.

Иранская команда заняла третье место в своей группе G и вылетела с турнира.

ТЕГЕРАН, 30 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи назвал чемпионат мира по футболу в США самым политизированным спортивным событием этого года.

"Отношение к футбольной сборной Ирана и нашему участию в ЧМ стали предметом многих дискуссий. Я думаю, что в этом году это было одно из самых политизированных спортивных мероприятий, и с этим самым политизированным отношением столкнулась наша команда", - сказал он в ходе брифинга.

По его словам, сложности возникли с самого начала: от получения виз до того, что иранской команде пришлось жить в Мексике , в то время как матчи проходили в США.

Главный тренер иранской команды Амир Галенои заявил, что футболисты оказались в худших условиях по сравнению со спортсменами из других стран. По словам Галенои, сборной не дают достаточно времени на подготовку и отдых. На вопрос РИА Новости иранский тренер заявил, что обращение с командой влияет на результат, который она демонстрирует.

Иран с тремя окончившимися вничью матчами оказался на третьем месте в своей группе G, не смог пройти на следующий этап соревнований и вылетел с турнира.