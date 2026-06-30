Перспективы устойчивого перемирия США и Ирана туманны, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными.
- Иордания может быть вновь использована в качестве стратегического плацдарма США для атак на Иран.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Признаем: перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными", - сказал он.
По словам собеседника агентства, это значит, что та же Иордания в любой момент может быть вновь использована в качестве стратегического плацдарма США для атак на Иран.
"То, что подобные планы находятся на столе в Овальном кабинете Белого дома, ни для кого не секрет", - пояснил он.
"А вот то, какой масштаб и интенсивность примут при их реализации контрудары Тегерана, остается, что называется, открытым вопросом", - заключил собеседник РИА Новости.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.