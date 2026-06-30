Перспективы устойчивого перемирия США и Ирана туманны, сообщил источник

Краткий пересказ от РИА ИИ Перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными.

Иордания может быть вновь использована в качестве стратегического плацдарма США для атак на Иран.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными, сообщил РИА Новости осведомленный источник.

"Признаем: перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными", - сказал он.

По словам собеседника агентства, это значит, что та же Иордания в любой момент может быть вновь использована в качестве стратегического плацдарма США для атак на Иран.

"То, что подобные планы находятся на столе в Овальном кабинете Белого дома, ни для кого не секрет", - пояснил он.

"А вот то, какой масштаб и интенсивность примут при их реализации контрудары Тегерана, остается, что называется, открытым вопросом", - заключил собеседник РИА Новости.

Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.