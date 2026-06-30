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Перспективы устойчивого перемирия США и Ирана туманны, сообщил источник - РИА Новости, 30.06.2026
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08:07 30.06.2026
Перспективы устойчивого перемирия США и Ирана туманны, сообщил источник

Источник: перспективы устойчивого американо-иранского перемирия туманны

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными.
  • Иордания может быть вновь использована в качестве стратегического плацдарма США для атак на Иран.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
"Признаем: перспективы устойчивого и долгосрочного американо-иранского перемирия остаются туманными", - сказал он.
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По словам собеседника агентства, это значит, что та же Иордания в любой момент может быть вновь использована в качестве стратегического плацдарма США для атак на Иран.
"То, что подобные планы находятся на столе в Овальном кабинете Белого дома, ни для кого не секрет", - пояснил он.
"А вот то, какой масштаб и интенсивность примут при их реализации контрудары Тегерана, остается, что называется, открытым вопросом", - заключил собеседник РИА Новости.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта.
В ночь на 13 июня 2025 года Израиль начал первую операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Иран ответил на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого исламская республика вечером 23 июня нанесла ракетный удары по базе Эль-Удейд Соединенных Штатов в Катаре. Трамп тогда выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и добавил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия.
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