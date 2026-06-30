Рейтинг@Mail.ru
Российские банки видят рост спроса на семейную ипотеку - РИА Новости, 30.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:44 30.06.2026
Российские банки видят рост спроса на семейную ипотеку

РИА Новости: российские банки видят рост спроса на семейную ипотеку

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкКалькулятор
Калькулятор - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Перейти в медиабанк
Калькулятор. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спрос на семейную ипотеку в России вырос в преддверии изменения условий программы.
  • Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что новые условия выдачи семейной ипотеки по дифференцированной ставке вступят в силу с 1 июля.
  • Банки отмечают, что клиенты стремятся оформить ипотеку по действующим правилам до вступления изменений в силу.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спрос на семейную ипотеку в России преддверии ее изменения вырос, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что новые условия выдачи семейной ипотеки по дифференцированной ставке вступят в силу с 1 июля. Замглавы Минстроя Никита Стасишин 25 июня отмечал, что финальные параметры модернизации семейной ипотеки еще обсуждаются.
Ключи от новых квартир в доме, построенном по программе социальной ипотеки - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
РАСК: выдачи семейной ипотеки нормализуются к осени
29 июня, 23:34
Министр строительства Ирек Файзуллин ранее сообщал РИА Новости, что ставки по семейной ипотеке будут дифференцированными: максимальная для семей с одним ребенком может составить 10% или 12%, для семей с двумя детьми будет ниже, а для семей с большим количеством детей – еще ниже.
"Мы отмечаем рост спроса на семейную ипотеку в июне по сравнению с маем, но меньший, чем в декабре прошлого года", – сообщили в ВТБ.
Там отметили, что по итогам всего 2026 года рынок ипотеки впервые за несколько лет покажет прирост продаж, несмотря на возможную корректировку госпрограмм.
"В последние недели июня мы фиксируем небольшой рост количества заявок по семейной ипотеке. Заметен повышенный интерес как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров-застройщиков", – рассказал РИА Новости руководитель направлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" в Т-Банке Иван Сафонов.
По его словам, все стремятся выйти на сделку до 1 июля, чтобы зафиксировать текущие условия на весь срок кредита, это типичная ситуация для рынка перед регуляторными изменениями. Похожую динамику в Т-Банке наблюдали в декабре–январе перед февральскими ограничениями, уточнил Сафонов.
"Мы наблюдаем всплеск спроса на семейную ипотеку, что объяснимо: клиенты стремятся оформить ипотеку по действующим правилам до вступления изменений в силу", – рассказали РИА Новости в "Новикоме".
В банке допустили, что часть потенциальных клиентов российских банков может временно отказаться от покупки жилья или перенести решение до изменения рыночной ситуации по ставкам.
Государственный сертификат на материнский капитал - РИА Новости, 1920, 26.06.2026
Аналитик рассказала, стоит ли досрочно гасить ипотеку маткапиталом
26 июня, 00:44
 
РоссияИван СафоновАнатолий АксаковНикита СтасишинМинистерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (Минстрой России)Госдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала