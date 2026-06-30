Российские банки видят рост спроса на семейную ипотеку

Краткий пересказ от РИА ИИ Спрос на семейную ипотеку в России вырос в преддверии изменения условий программы.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков выразил надежду, что новые условия выдачи семейной ипотеки по дифференцированной ставке вступят в силу с 1 июля.

Банки отмечают, что клиенты стремятся оформить ипотеку по действующим правилам до вступления изменений в силу.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Спрос на семейную ипотеку в России преддверии ее изменения вырос, рассказали РИА Новости в кредитных организациях.

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с РИА Новости выразил надежду, что новые условия выдачи семейной ипотеки по дифференцированной ставке вступят в силу с 1 июля. Замглавы Минстроя Никита Стасишин 25 июня отмечал, что финальные параметры модернизации семейной ипотеки еще обсуждаются.

Министр строительства Ирек Файзуллин ранее сообщал РИА Новости, что ставки по семейной ипотеке будут дифференцированными: максимальная для семей с одним ребенком может составить 10% или 12%, для семей с двумя детьми будет ниже, а для семей с большим количеством детей – еще ниже.

"Мы отмечаем рост спроса на семейную ипотеку в июне по сравнению с маем, но меньший, чем в декабре прошлого года", – сообщили в ВТБ.

Там отметили, что по итогам всего 2026 года рынок ипотеки впервые за несколько лет покажет прирост продаж, несмотря на возможную корректировку госпрограмм.

"В последние недели июня мы фиксируем небольшой рост количества заявок по семейной ипотеке. Заметен повышенный интерес как со стороны клиентов, так и со стороны партнеров-застройщиков", – рассказал РИА Новости руководитель направлений "Ипотека" и "Кредиты на образование" в Т-Банке Иван Сафонов.

По его словам, все стремятся выйти на сделку до 1 июля, чтобы зафиксировать текущие условия на весь срок кредита, это типичная ситуация для рынка перед регуляторными изменениями. Похожую динамику в Т-Банке наблюдали в декабре–январе перед февральскими ограничениями, уточнил Сафонов.

"Мы наблюдаем всплеск спроса на семейную ипотеку, что объяснимо: клиенты стремятся оформить ипотеку по действующим правилам до вступления изменений в силу", – рассказали РИА Новости в "Новикоме".