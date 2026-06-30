Краткий пересказ от РИА ИИ Индия в апреле 2025 года почти вдвое увеличила импорт водки из России — примерно до 50 тысяч долларов.

Россия стала четвертой среди поставщиков водки в страну, хотя в апреле 2024 года была на десятом месте.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Индия в апреле почти вдвое увеличила импорт водки из России - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.

Так, в апреле Нью-Дели ввезла водку из Москвы примерно на 50 тысяч долларов против 30 тысяч годом ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,7 раза в годовом выражении.

В результате Россия стала четвертой среди поставщиков водки в Индию. В апреле 2025 года страна располагалась на десятом месте в списке крупнейших экспортеров.