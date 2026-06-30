Краткий пересказ от РИА ИИ
- Индия в апреле 2025 года почти вдвое увеличила импорт водки из России — примерно до 50 тысяч долларов.
- Россия стала четвертой среди поставщиков водки в страну, хотя в апреле 2024 года была на десятом месте.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Индия в апреле почти вдвое увеличила импорт водки из России - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
В результате Россия стала четвертой среди поставщиков водки в Индию. В апреле 2025 года страна располагалась на десятом месте в списке крупнейших экспортеров.
Всего в апреле Индия ввезла водку из других стран на 1,5 миллиона долларов. Помимо РФ, в топ-5 водочных поставщиков вошли Швеция (600 тысяч долларов), Франция (480 тысяч долларов), Сингапур (190 тысяч долларов) и Нидерланды (40 тысяч долларов).