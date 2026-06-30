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Индия в апреле почти вдвое увеличила импорт водки из России - РИА Новости, 30.06.2026
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13:49 30.06.2026 (обновлено: 13:52 30.06.2026)

Индия в апреле почти вдвое увеличила импорт водки из России

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкВодка
Водка - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Индия в апреле 2025 года почти вдвое увеличила импорт водки из России — примерно до 50 тысяч долларов.
  • Россия стала четвертой среди поставщиков водки в страну, хотя в апреле 2024 года была на десятом месте.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Индия в апреле почти вдвое увеличила импорт водки из России - примерно до 50 тысяч долларов, подсчитало РИА Новости по данным индийской статслужбы.
Так, в апреле Нью-Дели ввезла водку из Москвы примерно на 50 тысяч долларов против 30 тысяч годом ранее. Таким образом, сумма импорта подскочила в 1,7 раза в годовом выражении.
В результате Россия стала четвертой среди поставщиков водки в Индию. В апреле 2025 года страна располагалась на десятом месте в списке крупнейших экспортеров.
Всего в апреле Индия ввезла водку из других стран на 1,5 миллиона долларов. Помимо РФ, в топ-5 водочных поставщиков вошли Швеция (600 тысяч долларов), Франция (480 тысяч долларов), Сингапур (190 тысяч долларов) и Нидерланды (40 тысяч долларов).
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