Средства ПВО сбили 806 украинских дронов за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силы ПВО за сутки уничтожили 806 украинских беспилотников.
- Также были сбиты семь управляемых авиационных бомб.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Силы ПВО за сутки уничтожили 806 украинских беспилотников, сообщили в Минобороны России.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 806 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18