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Силы ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА над Брянской областью за сутки - РИА Новости, 30.06.2026
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Специальная военная операция на Украине
 
09:18 30.06.2026
Силы ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА над Брянской областью за сутки

Ковальчук: над Брянской областью уничтожили 123 украинских беспилотника за сутки

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела со стороны ВСУ
Последствия обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • За сутки над территорией Брянской области уничтожены 123 украинских БПЛА самолетного типа.
  • Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
БРЯНСК, 30 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за сутки над территорией региона уничтожены 123 украинских БПЛА самолетного типа.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 123 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьБрянская областьРоссияЕгор КовальчукФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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