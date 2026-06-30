Силы ПВО уничтожили 123 украинских БПЛА над Брянской областью за сутки

Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки над территорией Брянской области уничтожены 123 украинских БПЛА самолетного типа.
- Беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады «БАРС-Брянск», Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
БРЯНСК, 30 июн - РИА Новости. Врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что за сутки над территорией региона уничтожены 123 украинских БПЛА самолетного типа.
"За прошедшие сутки над территорией Брянской области... уничтожено 123 вражеских БПЛА самолетного типа", - написал Ковальчук в своем Telegram-канале.
Врио губернатора уточнил, что беспилотники уничтожались подразделениями ПВО Министерства обороны РФ, мобильно-огневыми группами бригады "БАРС-Брянск", Брянского ЛО МВД России на транспорте и спецподразделениями Росгвардии по Брянской области.
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