Покупка новой части GTA обойдется россиянам как минимум в 6,8 тысяч рублей

Краткий пересказ от РИА ИИ Предзаказ Grand Theft Auto VI открылся 26 июня и за первые сутки было продано более 39 миллионов копий.

В России предзаказ игры через зарубежные сервисы обойдется пользователям в сумму от 6799 рублей для консолей Xbox и от 8247 рублей для PlayStation 5.

Число поисковых запросов «GTA VI предзаказ» выросло почти в 50 раз после открытия предзаказа.

ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Предзаказ Grand Theft Auto VI (GTA VI), долгожданного продолжения культовой игровой франшизы, обойдется россиянам в сумму от 6799 рублей при оформлении через зарубежные сервисы, выяснило РИА Новости, изучив данные торговых площадок.

Предзаказ GTA VI открылся 26 июня в полночь по времени восточного побережья США , или в 7.00 мск. По сообщениям СМИ, за первые сутки было продано более 39 миллионов копий, что принесло разработчикам около 3 миллиардов долларов. Игру ждали более 10 лет: предыдущая часть серии, GTA V, вышла в 2013 году.

Официальная цена стандартного цифрового издания в магазинах PlayStation и Xbox составляет 79,99 доллара, или около 6295 рублей. Однако у пользователей из России нет возможности покупать видеоигры напрямую в этих сервисах.

Через зарубежные сервисы россиянам придется заплатить за предзаказ GTA VI около 6799 рублей для пользователей консолей Xbox и около 8247 рублей для пользователей консоли PlayStation 5.

Число поисковых запросов "GTA VI предзаказ" спустя несколько часов после открытия предзаказа выросло почти в 50 раз, или на 4750% по сравнению с неделей ранее, и составило около 13 тысяч за день, следует из изученных РИА Новости поисковых данных.