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Покупка новой части GTA обойдется россиянам как минимум в 6,8 тысяч рублей - РИА Новости, 30.06.2026
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05:47 30.06.2026
Покупка новой части GTA обойдется россиянам как минимум в 6,8 тысяч рублей

РИА Новости: покупка GTA VI обойдется россиянам как минимум в 6,8 тысяч рублей

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкРоссийские рубли
Российские рубли - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Предзаказ Grand Theft Auto VI открылся 26 июня и за первые сутки было продано более 39 миллионов копий.
  • В России предзаказ игры через зарубежные сервисы обойдется пользователям в сумму от 6799 рублей для консолей Xbox и от 8247 рублей для PlayStation 5.
  • Число поисковых запросов «GTA VI предзаказ» выросло почти в 50 раз после открытия предзаказа.
ВАШИНГТОН, 30 июн - РИА Новости. Предзаказ Grand Theft Auto VI (GTA VI), долгожданного продолжения культовой игровой франшизы, обойдется россиянам в сумму от 6799 рублей при оформлении через зарубежные сервисы, выяснило РИА Новости, изучив данные торговых площадок.
Предзаказ GTA VI открылся 26 июня в полночь по времени восточного побережья США, или в 7.00 мск. По сообщениям СМИ, за первые сутки было продано более 39 миллионов копий, что принесло разработчикам около 3 миллиардов долларов. Игру ждали более 10 лет: предыдущая часть серии, GTA V, вышла в 2013 году.
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Официальная цена стандартного цифрового издания в магазинах PlayStation и Xbox составляет 79,99 доллара, или около 6295 рублей. Однако у пользователей из России нет возможности покупать видеоигры напрямую в этих сервисах.
Через зарубежные сервисы россиянам придется заплатить за предзаказ GTA VI около 6799 рублей для пользователей консолей Xbox и около 8247 рублей для пользователей консоли PlayStation 5.
Число поисковых запросов "GTA VI предзаказ" спустя несколько часов после открытия предзаказа выросло почти в 50 раз, или на 4750% по сравнению с неделей ранее, и составило около 13 тысяч за день, следует из изученных РИА Новости поисковых данных.
Кроме того, анализ сетевого трафика позволяет заключить, что в мае сайт разработчика, с которого можно попасть на страницы предзаказа игры для разных платформ, посетили почти 13 миллионов человек, а за неделю с 22 по 28 мая, когда был открыт предзаказ, - более 3,1 миллиона человек.
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