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Греф заявил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю - РИА Новости, 30.06.2026
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17:55 30.06.2026
Греф заявил, что горизонт планирования в современном мире стремится к нулю

Греф: горизонт планирования в современном мире стремится к нулю

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что из-за стремительного развития технологий горизонт планирования в современном мире стремится к нулю.
  • Он отметил, что жить и работать в условиях неопределенности неизбежно, и ожидать реализации какого-либо конкретного сценария бессмысленно.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Горизонт планирования в современном мире благодаря стремительному развитию технологий стремится к нулю, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Все, что мы видим сегодня в мире, такое развитие технологии приводит к тому, что горизонт планирования стремится к нулю. То есть мы будем жить в условиях полной неопределенности", – сказал он в рамках годового собрания акционеров.
При этом жизнь развивается не так, как мы себе представляем, продолжил Греф. "Этим нужно заниматься, но не когда самый черный или самый светлый и радостный сценарий. Они не сработают, будет что-то посредине. Понимание неизбежности в этих условиях жить и работать, ожидать чего-то совершенно бессмысленно", – добавил Греф.
Он отметил, что команда Сбербанка когда-то для себя в качестве лозунга взяла слова австрийского философа и психиатра Виктора Франкла, который в годы Второй мировой войны был узником концлагеря. "Он сказал, что… выжили только те, кто жили каждый день", – добавил Греф.
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