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Греф считает, что ЕГЭ отыграл свою роль - РИА Новости, 30.06.2026
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15:40 30.06.2026 (обновлено: 15:41 30.06.2026)
Греф считает, что ЕГЭ отыграл свою роль

Греф считает, что ЕГЭ сыграл свою роль и сейчас нужно учить детей по-другому

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ЕГЭ сыграл свою роль и сейчас нужно учить детей по-другому.
  • По его мнению, необходимо научить детей думать, создавать им разнообразие контекста и развивать когнитивную сложность.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – очень хороший инструмент, но он отыграл свою роль, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому... ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль", – сказал он в рамках годового собрания акционеров банка.
"Мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность", – добавил глава крупнейшего российского банка.
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