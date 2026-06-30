Греф считает, что ЕГЭ отыграл свою роль

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ЕГЭ сыграл свою роль и сейчас нужно учить детей по-другому.
- По его мнению, необходимо научить детей думать, создавать им разнообразие контекста и развивать когнитивную сложность.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Единый государственный экзамен (ЕГЭ) – очень хороший инструмент, но он отыграл свою роль, считает глава Сбербанка Герман Греф.
"Учить детей сегодня нужно принципиально по-другому... ЕГЭ очень хороший инструмент, он сыграл свою роль, он отыграл свою роль", – сказал он в рамках годового собрания акционеров банка.
"Мы должны научить детей думать, мы должны создавать им разнообразие контекста и развивать вот эту самую когнитивную сложность", – добавил глава крупнейшего российского банка.
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10 ноября 2025, 13:52