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Греф назвал способ избежать чувства тревожности и стресса - РИА Новости, 30.06.2026
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15:15 30.06.2026 (обновлено: 20:04 30.06.2026)
Греф назвал способ избежать чувства тревожности и стресса

Греф: можно снизить тревожность и стресс, если наслаждаться сегодняшним днем

© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкГерман Греф
Герман Греф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Герман Греф заявил, что уровень тревожности и стресса можно снизить, если наслаждаться сегодняшним днем.
  • По его словам, тревожность часто связана с когнитивной сложностью человека, особенно у людей аналитического склада ума.
  • Греф отметил, что универсального ответа на вопрос, как избежать тревожности и стресса нет, но важно понимать контекст и наслаждаться настоящим.
МОСКВА, 30 июн — РИА Новости. Можно избежать стресса и чувства тревожности, если наслаждаться сегодняшним днем, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
"Тревожность связана в том числе с когнитивной сложностью человека. Чем более человек когнитивно сложен, тем более он тревожен, потому что он начинает замечать всяческие детали. Как правило, это люди аналитического склада ума. Они, обращая внимание на эти детали, достраивают в своей голове свое будущее, и это будущее не всегда строится ими исходя из розовых красок", — сказал он на годовом собрании акционеров.
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По словам главы Сбербанка, это приводит к стрессам, недосыпаниям, а затем — к депрессиям. Универсального рецепта борьбы с этим нет, добавил Греф.
"Что мы делаем? Мы понимаем тот контекст, в котором мы живем. Понимаем неизбежность той ситуации, которая сегодня складывается в части геополитики и в части сокращения горизонта планирования. <...> В общем, надо наслаждаться сегодняшним днем, потому что у нас есть этот горизонт планирования", — заключил он.
Как утверждают психологи, хронический стресс приводит к психическому истощению, которое зачастую проявляется в забывчивости и невозможности сконцентрировать внимание. Бороться с этим врачи советуют с помощью йоги, полноценного сна и психотерапии.
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