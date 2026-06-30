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Греф: за 185 лет "Сбер" трансформировался в технологическую компанию - РИА Новости, 30.06.2026
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14:30 30.06.2026 (обновлено: 16:49 30.06.2026)
Греф: за 185 лет "Сбер" трансформировался в технологическую компанию

Греф: почти за два столетия Сбербанк превратился в технологическую компанию

© Фото : Пресс-служба "Сбера" Греф: за два столетия "Сбер" трансформировался в технологическую компанию
 Греф: за два столетия Сбер трансформировался в технологическую компанию - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Сбера"
Греф: за два столетия "Сбер" трансформировался в технологическую компанию
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. За 185 лет "Сбер" прошел путь от сберегательных касс до технологической компании, сообщил президент, председатель правления банка Герман Греф.
"Текущий год для “Сбера” особенный – мы отмечаем 185-летие. За почти два столетия компания прошла путь от сберегательных касс до одной из крупнейших технологических компаний страны. Мы будем продолжать укреплять технологическое лидерство, инвестируя в инновации и искусственный интеллект. Это наш вклад в будущее, который напрямую влияет на общий уровень развития всей национальной экономики", – приводит пресс-служба банка слова Грефа.
Ранее сообщалось, что акционеры Сбербанка утвердили выплату дивидендов за 2025 год на рекордные 850,2 миллиарда рублей, по 37,64 рубля на акцию. Дивидендные выплаты получат также более 2,4 миллиона акционеров Сбербанка – за последний год их число выросло почти на 600 тысяч, отметил Греф.
 
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