Греф: за 185 лет "Сбер" трансформировался в технологическую компанию

"Текущий год для “Сбера” особенный – мы отмечаем 185-летие. За почти два столетия компания прошла путь от сберегательных касс до одной из крупнейших технологических компаний страны. Мы будем продолжать укреплять технологическое лидерство, инвестируя в инновации и искусственный интеллект. Это наш вклад в будущее, который напрямую влияет на общий уровень развития всей национальной экономики", – приводит пресс-служба банка слова Грефа.