Греф призвал снизить ключевую ставку в России

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ключевую ставку Банка России следует снижать, так как реальные ставки в экономике слишком высокие.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ключевую ставку Банка России следует снижать, реальные ставки в экономике слишком высокие, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.

"И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, - совершенно очевидно, мы переохладили экономику. И ставку нужно снижать", - сказал он в рамках годового собрания акционеров Сбербанка

Банк России по итогам заседания совета директоров 19 июня снизил ключевую ставку до 14,25% годовых - девятый раз подряд. Президент России Владимир Путин 10 июня заявил, что инфляция в стране падает, россияне вправе рассчитывать на снижение ставки ЦБ.

Греф отметил немакроэкономические факторы, влияющие на повышение цен. По его мнению, бороться с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, с помощью мер денежно-кредитной политики "нерационально".

Повышение или удержание высокой ставки – это циклическая политика, сейчас же для поддержания экономики следует проводить проциклическую политику и снижать ставку, считает глава Сбербанка. Это нужно для возобновления инвестиций, которое, в свою очередь, необходимо для восстановления экономического роста.

"Ставка – это ключ в замке инвестиционной активности предприятий. Без этого не будет экономического роста", – отметил он.