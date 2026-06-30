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Греф призвал снизить ключевую ставку в России - РИА Новости, 30.06.2026
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11:06 30.06.2026 (обновлено: 12:45 30.06.2026)
Греф призвал снизить ключевую ставку в России

Греф: ключевую ставку Банка России следует снижать

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПредседатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф
Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Председатель Правления ПАО Сбербанк Герман Греф. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Сбербанка Герман Греф считает, что ключевую ставку Банка России следует снижать, так как реальные ставки в экономике слишком высокие.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Ключевую ставку Банка России следует снижать, реальные ставки в экономике слишком высокие, такое мнение высказал глава Сбербанка Герман Греф.
"И реальные ставки у нас в районе 10%, то есть это учетная ставка ЦБ за минусом текущей инфляции. 10% - ставка, которая может применяться на коротком горизонте для того, чтобы охладить экономику. То, что мы видим сегодня, на мой взгляд, - совершенно очевидно, мы переохладили экономику. И ставку нужно снижать", - сказал он в рамках годового собрания акционеров Сбербанка.
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Греф отметил немакроэкономические факторы, влияющие на повышение цен. По его мнению, бороться с разовыми факторами, которые возникают вне рыночного контекста, с помощью мер денежно-кредитной политики "нерационально".
Повышение или удержание высокой ставки – это циклическая политика, сейчас же для поддержания экономики следует проводить проциклическую политику и снижать ставку, считает глава Сбербанка. Это нужно для возобновления инвестиций, которое, в свою очередь, необходимо для восстановления экономического роста.
"Ставка – это ключ в замке инвестиционной активности предприятий. Без этого не будет экономического роста", – отметил он.
По словам главы Сбербанка, инвестиции в РФ в 2026 году могут снизиться на 2-3%.
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ЭкономикаРоссияГерман ГрефЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Сбербанк России
 
 
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