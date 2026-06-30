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В Госдуме предложили создать государственный алиментный фонд - РИА Новости, 30.06.2026
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19:18 30.06.2026
В Госдуме предложили создать государственный алиментный фонд

"Новые люди" предложили создать государственный алиментный фонд

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать государственный алиментный фонд.
  • Фонд будет выплачивать алименты детям, если родитель не исполняет или исполняет не в полном объеме обязанность по уплате алиментов.
  • Проектом предлагается ввести механизм алиментного аванса и предусматривается взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы фонда и подачу заявлений через «Госуслуги».
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать государственный алиментный фонд.
Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
Законопроектом предлагается создать государственный алиментный фонд в организационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения.
В пояснительной записке отмечается, что фонд создается для того, чтобы дети оперативно получали алименты в тех случаях, когда родитель не исполняет или исполняет не в полном объеме обязанность по уплате алиментов, установленную судебным актом, судебным приказом или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов.
Проектом предлагается ввести механизм алиментного аванса: фонд выплачивает заявителю сумму, присужденную судом или прописанную в соглашении, затем сам взыскивает эти деньги с должника, а после выплаты к фонду переходит право требования к должнику в размере выплаченных сумм.
Также законопроектом предусматривается формирование резерва, взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы фонда и подачу заявлений через "Госуслуги".
По мнению авторов, принятие проекта обеспечит детям более стабильное содержание, снизит нагрузку на одиноких родителей и сделает судебные решения и нотариальные соглашения реально исполнимыми.
Авторы проекта отметили, что законопроект также будет способствовать профилактике злостного уклонения от уплаты алиментов, поскольку должник будет понимать, что неуплата не прекращает обязательство, а приводит к возникновению задолженности уже перед государственным фондом.
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