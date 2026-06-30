В Госдуме предложили создать государственный алиментный фонд

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» предложили создать государственный алиментный фонд.

Фонд будет выплачивать алименты детям, если родитель не исполняет или исполняет не в полном объеме обязанность по уплате алиментов.

Проектом предлагается ввести механизм алиментного аванса и предусматривается взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы фонда и подачу заявлений через «Госуслуги».

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" Ксения Горячева, Сардана Авксентьева и вице-спикер ГД Владислав Даванков предложили создать государственный алиментный фонд.

Соответствующий законопроект направлен на отзыв в правительство. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.

Законопроектом предлагается создать государственный алиментный фонд в организационно-правовой форме государственного бюджетного учреждения.

В пояснительной записке отмечается, что фонд создается для того, чтобы дети оперативно получали алименты в тех случаях, когда родитель не исполняет или исполняет не в полном объеме обязанность по уплате алиментов, установленную судебным актом, судебным приказом или нотариально удостоверенным соглашением об уплате алиментов.

Проектом предлагается ввести механизм алиментного аванса: фонд выплачивает заявителю сумму, присужденную судом или прописанную в соглашении, затем сам взыскивает эти деньги с должника, а после выплаты к фонду переходит право требования к должнику в размере выплаченных сумм.

Также законопроектом предусматривается формирование резерва, взаимодействие с ФССП, использование собственной государственной информационной системы фонда и подачу заявлений через "Госуслуги".

По мнению авторов, принятие проекта обеспечит детям более стабильное содержание, снизит нагрузку на одиноких родителей и сделает судебные решения и нотариальные соглашения реально исполнимыми.