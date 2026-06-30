В Горловке мирный житель пострадал при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Центрально-Городском районе Горловки пострадал мирный житель.
- Ранение получено в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ.
ДОНЕЦК, 30 июн - РИА Новости. Мирный житель получил ранение в результате сброса взрывоопасного предмета с БПЛА ВСУ в Центрально-Городском районе Горловки, сообщил мэр города Иван Приходько.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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