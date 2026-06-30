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Глава PNM заявил о получении угроз после разоблачения родственницы Санду - РИА Новости, 30.06.2026
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13:47 30.06.2026
Глава PNM заявил о получении угроз после разоблачения родственницы Санду

Галбур получил угрозы после скандала с зарплатой двоюродной сестры Санду

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание парламента Молдавии в Кишиневе
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Здание парламента Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Драгош Галбур, председатель Национальной молдавской партии (PNM), заявил, что получил угрозы после обнародования данных о зарплате двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду.
  • Она занимала высокооплачиваемую должность на государственном предприятии MoldATSA, выполняя свои обязанности дистанционно — из-за рубежа.
  • Галбур утверждает, что разоблачения вызвали недовольство в правительстве и обещает дальнейшие разоблачения о родственниках президента и депутатов партии власти.
КИШИНЕВ, 30 июн – РИА Новости. Председатель Национальной молдавской партии (PNM) Драгош Галбур заявил, что получил угрозы после обнародования данных о зарплате двоюродной сестры президента Молдавии Майи Санду Анастасии Табурчану.
Скандал с трудоустройством родственниц президента Санду вызвал широкий общественный резонанс в республике. Как следует из ранее обнародованных Галбуром данных, Табурчану, занимала высокооплачиваемую должность на государственном предприятии MoldATSA, управляющем воздушным движением страны, при этом выполняя свои обязанности дистанционно - из-за рубежа. Из опубликованных документов следовало, что ее суммарное ежемесячное вознаграждение, включая оклад и надбавки, составляло около 120 тысяч молдавских леев (около шести тысяч евро). По данным Галура, другая двоюродная сестра президента, Татьяна Батина, возглавила секретариат спикера молдавского парламента Игоря Гросу - лидера правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС). Санду 25 июня заявила, что узнала из прессы о нелегальном трудоустройстве ее кузины без конкурса на госпредприятии MoldATSA и не считает себя виноватой.
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"Мои разоблачения вызвали большое недовольство во всей сети экспертов в правительстве, поставленных и оплачиваемых Европейским союзом на службу правлению ПДС. Сегодня мне с угрозами передали, что я перешел все красные линии. Но я так не считаю, их еще ждут разоблачения о родственниках президента и депутатов партии власти, занявших высокие должности без надлежащей квалификации, минуя открытые конкурсы или через конкурсы с заранее предрешенным результатом", - написал Галбур на своей странице в Facebook*.
По его данным, Табурчану в качестве советника по коммуникациям получала вдвое больше, чем большинство других приглашенных экспертов на аналогичных позициях.
После разоблачений в прессе Табурчану объявила об отставке из MoldATSA и заявила, что намерена вернуть государству полученные надбавки и доплаты, а также вышла из совместных проектов с Государственной канцелярией правительства и Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР).
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