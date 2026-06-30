В столице Ганы 12 человек погибли из-за наводнения

"Число погибших в результате разрушительных наводнений, обрушившихся на столицу Ганы... возросло до 12 человек", - говорится в сообщении.

Как отмечает агентство, наводнение было вызвано непрекращающимися дождями, с вечера воскресенья выпало около 140 миллиметров осадков, что привело к повреждению жилых домов, предприятий и транспортной инфраструктуры.