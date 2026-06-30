В столице Ганы 12 человек погибли из-за наводнения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате сильного наводнения в столице Ганы Аккре погибли 12 человек.
- Президент страны Драмани Махама распорядился выделить средства из резервного фонда на помощь пострадавшим.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Двенадцать человек погибли в результате сильного наводнения в столице африканской Ганы Аккре, передает агентство Синьхуа со ссылкой на национальную пожарную службу страны.
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"Число погибших в результате разрушительных наводнений, обрушившихся на столицу Ганы... возросло до 12 человек", - говорится в сообщении.
Как отмечает агентство, наводнение было вызвано непрекращающимися дождями, с вечера воскресенья выпало около 140 миллиметров осадков, что привело к повреждению жилых домов, предприятий и транспортной инфраструктуры.
По данным Синьхуа, президент Ганы Драмани Махама распорядился выделить средства из резервного фонда на помощь затронутым наводнениями людям.
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