СМИ: произведенные в ЕС энергоемкие химвещества неконкурентоспособны

Краткий пересказ от РИА ИИ Энергоемкие химические вещества, произведенные в ЕС, неконкурентоспособны на мировом рынке из-за высоких цен на энергоносители, отмечает гендиректор немецкой нефтехимической компании Covestro Маркус Штайлеманн.

Немецкая нефтехимическая компания Covestro объявила об инвестициях на сумму примерно 4 миллиарда евро в производство в Китае и ОАЭ.

Химическая промышленность в Европе сократилась на 3,2% в годовом выражении в первом квартале, при этом экспорт упал на 12,4%, согласно данным Европейского совета химической промышленности (Cefic).

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Энергоемкие химические вещества, произведенные в ЕС, неконкурентоспособны на мировом рынке, в том числе из-за высоких цен на энергоносители, пишет газета Энергоемкие химические вещества, произведенные в ЕС, неконкурентоспособны на мировом рынке, в том числе из-за высоких цен на энергоносители, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора немецкой нефтехимической компании Covestro Маркуса Штайлеманна (Markus Steilemann).

"Высокие цены на энергоносители в Европе означают, что энергоемкие химические вещества, производимые на местном уровне, неконкурентоспособны на мировых рынках, отметил Штайлеманн", - говорится в материале.

Глава Covestro предупредил, что Евросоюзу необходимо определить, каким отраслям промышленности стоит уделить первоочередное внимание, иначе он столкнется с массовым уходом из энергоемких секторов. Financial Times отмечает, что немецкая нефтехимическая компания уже объявила об инвестициях на сумму примерно 4 миллиарда евро в производство в Китае и ОАЭ.

При этом Штайлеманн отмечает, что финансирование ЕС местной химической промышленности должно рассматриваться в крайнем случае, а европейским химическим компаниям необходимо сосредоточиться на инновациях вместо энергоемкого производства.

Комментарии главы Covestro прозвучали в связи с тем, что химические компании в Европе сталкиваются с высокими ценами на энергоносители и трудностями относительно экологического законодательства ЕС, пишет газета. Конкуренция со стороны Китая оказывает дополнительное давление на спрос на местную продукцию, вызывая опасения относительно закрытия заводов и сокращения рабочих мест, сообщает Financial Times.

Согласно данным Европейского совета химической промышленности (Cefic), которые приводит газета, химическая промышленность в Европе сократилась на 3,2% в годовом выражении в первом квартале, при этом экспорт упал на 12,4%.