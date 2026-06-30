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СМИ: произведенные в ЕС энергоемкие химвещества неконкурентоспособны - РИА Новости, 30.06.2026
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11:20 30.06.2026
СМИ: произведенные в ЕС энергоемкие химвещества неконкурентоспособны

FT: энергоемкие химвещества, произведенные в ЕС, неконкурентоспособны на рынке

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Энергоемкие химические вещества, произведенные в ЕС, неконкурентоспособны на мировом рынке из-за высоких цен на энергоносители, отмечает гендиректор немецкой нефтехимической компании Covestro Маркус Штайлеманн.
  • Немецкая нефтехимическая компания Covestro объявила об инвестициях на сумму примерно 4 миллиарда евро в производство в Китае и ОАЭ.
  • Химическая промышленность в Европе сократилась на 3,2% в годовом выражении в первом квартале, при этом экспорт упал на 12,4%, согласно данным Европейского совета химической промышленности (Cefic).
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Энергоемкие химические вещества, произведенные в ЕС, неконкурентоспособны на мировом рынке, в том числе из-за высоких цен на энергоносители, пишет газета Financial Times со ссылкой на гендиректора немецкой нефтехимической компании Covestro Маркуса Штайлеманна (Markus Steilemann).
"Высокие цены на энергоносители в Европе означают, что энергоемкие химические вещества, производимые на местном уровне, неконкурентоспособны на мировых рынках, отметил Штайлеманн", - говорится в материале.
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Глава Covestro предупредил, что Евросоюзу необходимо определить, каким отраслям промышленности стоит уделить первоочередное внимание, иначе он столкнется с массовым уходом из энергоемких секторов. Financial Times отмечает, что немецкая нефтехимическая компания уже объявила об инвестициях на сумму примерно 4 миллиарда евро в производство в Китае и ОАЭ.
При этом Штайлеманн отмечает, что финансирование ЕС местной химической промышленности должно рассматриваться в крайнем случае, а европейским химическим компаниям необходимо сосредоточиться на инновациях вместо энергоемкого производства.
Комментарии главы Covestro прозвучали в связи с тем, что химические компании в Европе сталкиваются с высокими ценами на энергоносители и трудностями относительно экологического законодательства ЕС, пишет газета. Конкуренция со стороны Китая оказывает дополнительное давление на спрос на местную продукцию, вызывая опасения относительно закрытия заводов и сокращения рабочих мест, сообщает Financial Times.
Согласно данным Европейского совета химической промышленности (Cefic), которые приводит газета, химическая промышленность в Европе сократилась на 3,2% в годовом выражении в первом квартале, при этом экспорт упал на 12,4%.
Covestro AG - немецкая нефтехимическая компания, созданная в 2015 году отделением подразделения специализированных химикатов фармацевтической группы от Bayer. Занимается созданием полимерных материалов. Штаб-квартира расположена в Леверкузене.
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