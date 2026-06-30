ФСБ: трое агентов Киева получили до 25 лет за подготовку терактов

Краткий пересказ от РИА ИИ Трое россиян, работавших на украинские спецслужбы, приговорены к срокам от 12 до 25 лет за подготовку предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях.

Приговоры вынесены 2-м Западным окружным военным судом в отношении граждан РФ Зайцева, Дмитриева и Журавлева.

Уголовные дела были расследованы по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт и других.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Трое россиян, работавших на украинские спецслужбы, приговорены к срокам до 25 лет за подготовку предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.

"Вступили в законную силу приговоры 2-го Западного окружного военного суда в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 г.р., Д. Дмитриева 1994 г.р., А. Журавлева 1999 г.р., причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб. Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам", - говорится в сообщении

Преступления предотвращены на этапе подготовки, отметили в службе.

По данным ведомства, граждане РФ вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram и по их поручениям осуществили сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов, а также изъятие из тайников самодельных взрывных устройств для совершения диверсионно-террористических актов.