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ФСБ: трое агентов Киева получили до 25 лет за подготовку терактов - РИА Новости, 30.06.2026
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09:46 30.06.2026
ФСБ: трое агентов Киева получили до 25 лет за подготовку терактов

ФСБ: трое агентов Киева получили до 25 лет за подготовку терактов в регионах РФ

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трое россиян, работавших на украинские спецслужбы, приговорены к срокам от 12 до 25 лет за подготовку предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях.
  • Приговоры вынесены 2-м Западным окружным военным судом в отношении граждан РФ Зайцева, Дмитриева и Журавлева.
  • Уголовные дела были расследованы по статьям о государственной измене, покушении на террористический акт и других.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Трое россиян, работавших на украинские спецслужбы, приговорены к срокам до 25 лет за подготовку предотвращенных терактов в Костромской, Смоленской и Тульской областях, сообщил журналистам ЦОС ФСБ.
"Вступили в законную силу приговоры 2-го Западного окружного военного суда в отношении граждан РФ Д. Зайцева 1984 г.р., Д. Дмитриева 1994 г.р., А. Журавлева 1999 г.р., причастных к подготовке в Костромской, Смоленской и Тульской областях террористических актов по заданиям украинских спецслужб. Решением суда они приговорены к лишению свободы на сроки от 12 лет до 25 лет в колонии строгого режима с отбыванием первых 4-5 лет в тюрьме и крупным денежным штрафам", - говорится в сообщении
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Преступления предотвращены на этапе подготовки, отметили в службе.
По данным ведомства, граждане РФ вступили в переписку с представителями украинских спецслужб в Telegram и по их поручениям осуществили сбор информации об оборонных предприятиях, их ведущих сотрудниках, объектах критически важной инфраструктуры и правоохранительных органов, а также изъятие из тайников самодельных взрывных устройств для совершения диверсионно-террористических актов.
Уголовные дела были расследованы по ст. 275 ("Государственная измена"), ч. 3 ст. 30, ч. 1 и ч. 2 ст. 205 ("Покушение на террористический акт"), ч. 2 ст. 205.4 ("Участие в террористическом сообществе"), ч. 2 ст. 205.5 ("Участие в деятельности террористической организации"), ч. 3 и ч. 4 ст. 222.1 ("Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств") УК РФ.
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