Краткий пересказ от РИА ИИ Визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности.

Подавать документы смогут сам заявитель, родитель или законный опекун за несовершеннолетнего, а также близкий родственник, подтвердивший родство оригиналами документов.

Турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы россиян на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"С 15 июля визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь большинству заявителей придется подавать документы лично", - говорится в сообщении АТОР.

Отмечается, что подать заявление смогут сам заявитель, родитель или законный опекун за несовершеннолетнего, а также близкий родственник - супруг, родитель или ребенок. "В последнем случае потребуется подтвердить родство оригиналами документов, а заявитель должен был сдать биометрию в течение последних 59 месяцев", - добавили в ассоциации.

Там добавили, что турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр.

По мнению АТОР, новые правила вряд ли повлияют на нехватку свободных слотов. По данным туроператоров, около 90% заявлений сейчас рассматривается в течение месяца, однако при ранней подаче срок может увеличиться до шести недель.