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Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы россиян - РИА Новости, 30.06.2026
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18:30 30.06.2026
Франция изменила правила подачи документов на шенгенские визы россиян

АТОР: визовый центр Франции изменил правила подачи документов на шенген россиян

© РИА Новости / Нина ЗотинаПаспорт гражданина Российской Федерации
Паспорт гражданина Российской Федерации - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Нина Зотина
Паспорт гражданина Российской Федерации. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности.
  • Подавать документы смогут сам заявитель, родитель или законный опекун за несовершеннолетнего, а также близкий родственник, подтвердивший родство оригиналами документов.
  • Турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Визовый центр Франции в Москве с 15 июля перестанет принимать документы россиян на шенгенские визы по нотариальной доверенности, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"С 15 июля визовый центр Франции в Москве перестанет принимать документы на шенгенские визы по нотариальной доверенности. Теперь большинству заявителей придется подавать документы лично", - говорится в сообщении АТОР.
Отмечается, что подать заявление смогут сам заявитель, родитель или законный опекун за несовершеннолетнего, а также близкий родственник - супруг, родитель или ребенок. "В последнем случае потребуется подтвердить родство оригиналами документов, а заявитель должен был сдать биометрию в течение последних 59 месяцев", - добавили в ассоциации.
Там добавили, что турагентства и визовые специалисты по-прежнему смогут помогать с подготовкой документов и записью в визовый центр.
По мнению АТОР, новые правила вряд ли повлияют на нехватку свободных слотов. По данным туроператоров, около 90% заявлений сейчас рассматривается в течение месяца, однако при ранней подаче срок может увеличиться до шести недель.
В АТОР отметили, что по данным Еврокомиссии, в 2025 году Франция выдала россиянам 156,5 тысячи шенгенских виз, а доля отказов составила всего 3,5%, что является одним из самых низких показателей среди стран Шенгенской зоны.
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