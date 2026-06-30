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Фигурант дела о подготовке подрыва здания Минюста в Москве не признал вину - РИА Новости, 30.06.2026
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01:49 30.06.2026
Фигурант дела о подготовке подрыва здания Минюста в Москве не признал вину

Фигурант дела о подготовке подрыва здания Минюста в Москве Ларин не признал вину

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Наручники. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Фигурант уголовного дела Виталий Ларин арестован по обвинению в приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Минюста РФ.
  • Ларин не признал вину, ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о подготовке к изготовлению устройства для подрыва здания министерства юстиции России не признал вину, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования.
Суд в Москве в конце мая арестовал Виталия Ларина по делу о приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Минюста РФ, заявляли в пресс-службе Мосгорсуда.
"Вину он не признал", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
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