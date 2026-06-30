Фигурант дела о подготовке подрыва здания Минюста в Москве не признал вину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Фигурант уголовного дела Виталий Ларин арестован по обвинению в приготовлении к незаконному изготовлению взрывного устройства для подрыва здания Минюста РФ.
- Ларин не признал вину, ему грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Фигурант уголовного дела о подготовке к изготовлению устройства для подрыва здания министерства юстиции России не признал вину, сообщил РИА Новости собеседник, знакомый с ходом расследования.
"Вину он не признал", - рассказал собеседник агентства.
Мужчине грозит лишение свободы на срок от 15 до 20 лет.