Краткий пересказ от РИА ИИ
- Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок.
- Первый этап по отказу от российского газа начался 17 июня и предполагает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.
- Полный отказ запланирован к концу 2027 года.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что страна должна прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать свою слабеющую экономику.
"Ваш вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский союз. Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RepowerEU", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе.
Она добавила, что первый этап по отказу от российского газа начался в этом месяце. Следующие будут в январе и сентябре 2027 года.
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"Таким образом, речь идет о действующем законе, поэтому возвращение обратно невозможно", - отметила Итконен.
Первый этап запрета на импорт российского газа начался 17 июня. Он предполагает запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
Полный регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
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