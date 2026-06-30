В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа

Краткий пересказ от РИА ИИ Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок.

Первый этап по отказу от российского газа начался 17 июня и предполагает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

Полный отказ запланирован к концу 2027 года.

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.

Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что страна должна прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать свою слабеющую экономику.

"Ваш вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский союз. Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RepowerEU", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе.

Она добавила, что первый этап по отказу от российского газа начался в этом месяце. Следующие будут в январе и сентябре 2027 года.

« "Таким образом, речь идет о действующем законе, поэтому возвращение обратно невозможно", - отметила Итконен.

Первый этап запрета на импорт российского газа начался 17 июня. Он предполагает запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.

Полный регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.