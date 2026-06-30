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В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа - РИА Новости, 30.06.2026
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17:11 30.06.2026
В ЕК заявили о невозможности возврата ЕС к импорту российского газа

Итконен: ЕС не может возобновить импорт газа из РФ при текущем законодательстве

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок.
  • Первый этап по отказу от российского газа начался 17 июня и предполагает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.
  • Полный отказ запланирован к концу 2027 года.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Евросоюз не сможет вернуться к поставкам российского газа в рамках текущих законодательных рамок, заявила официальный представитель Еврокомиссии Анна-Каиса Итконен.
Ранее сопредседатель оппозиционной правой партии в ФРГ "Альтернатива для Германии" (АдГ) Алиса Вайдель заявила, что страна должна прекратить бойкот российских нефти и газа, чтобы поддержать свою слабеющую экономику.
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"Ваш вопрос касается возобновления импорта российского газа в Европейский союз. Нет, это невозможно. У нас действует законодательство RepowerEU", - сказала Итконен на брифинге в Брюсселе.
Она добавила, что первый этап по отказу от российского газа начался в этом месяце. Следующие будут в январе и сентябре 2027 года.
«
"Таким образом, речь идет о действующем законе, поэтому возвращение обратно невозможно", - отметила Итконен.
Первый этап запрета на импорт российского газа начался 17 июня. Он предполагает запрет на поставки российского трубопроводного газа по краткосрочным контрактам.
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Полный регламент был окончательно утвержден Советом ЕС в январе 2026 года и предусматривает полный отказ Евросоюза от импорта российского газа к концу 2027 года.
Страны ЕС в выпущенном весной 2022 года плане REPowerEU обозначили цель по отказу от российского трубопроводного газа в 2027-2028 годах. В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами.
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