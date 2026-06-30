На границе России и Эстонии образовалась очередь

Краткий пересказ от РИА ИИ Перед пунктом пропуска «Нарва — Ивангород» на российско-эстонской границе образовалась большая очередь из желающих попасть в Россию.

По информации российских СМИ, люди ставят палатки, чтобы дождаться своей очереди.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большая очередь из желающих попасть в Россию образовалась перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.

По информации российских СМИ, чтобы дождаться очереди, люди ставят палатки.

По состоянию на 10.15 мск, как следует из кадров, на российско-эстонской границе "Нарва - Ивангород" наблюдается большое скопление людей. Очередь почти доходит до монумента Narva. На парковке у пункта пропуска находится более 50 автомобилей.