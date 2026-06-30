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На границе России и Эстонии образовалась очередь - РИА Новости, 30.06.2026
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10:56 30.06.2026 (обновлено: 10:57 30.06.2026)
На границе России и Эстонии образовалась очередь

Очередь из желающих попасть в Россию образовалось на границе РФ и Эстонии

© Фото : соцсетиОчередь на погранпереходе Нарва – Ивангород
Очередь на погранпереходе Нарва – Ивангород - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : соцсети
Очередь на погранпереходе Нарва – Ивангород. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Перед пунктом пропуска «Нарва — Ивангород» на российско-эстонской границе образовалась большая очередь из желающих попасть в Россию.
  • По информации российских СМИ, люди ставят палатки, чтобы дождаться своей очереди.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Большая очередь из желающих попасть в Россию образовалась перед пунктом пропуска в эстонском городе Нарва, следует из общедоступной трансляции с внешней камеры наблюдения на КПП.
По информации российских СМИ, чтобы дождаться очереди, люди ставят палатки.
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По состоянию на 10.15 мск, как следует из кадров, на российско-эстонской границе "Нарва - Ивангород" наблюдается большое скопление людей. Очередь почти доходит до монумента Narva. На парковке у пункта пропуска находится более 50 автомобилей.
В начале июня Санкт-Петербургская таможня сообщила, что новый режим работы КПП Нарва-1 на эстонской стороне с 15 июня 2026 года может оказать влияние на формирование очередей на этом пункте пропуска, при этом режим работы российского пункта пропуска не изменится - МАПП Ивангород продолжит работать круглосуточно.
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