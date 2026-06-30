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СМИ сообщили дату президентских выборов во Франции - РИА Новости, 30.06.2026
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22:23 30.06.2026 (обновлено: 22:57 30.06.2026)
СМИ сообщили дату президентских выборов во Франции

Figaro: президентские выборы во Франции пройдут 18 апреля и 2 мая 2027 года

© РИА Новости / Доминик БутенПлощадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Доминик Бутен
Площадь Трокадеро и Эйфелева башня в Париже. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередные выборы президента Франции состоятся в 2027 году.
  • Даты выборов: 18 апреля и 2 мая.
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Очередные выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на источники.
"Президентские выборы 2027 года пройдут в воскресенье 18 апреля и 2 мая", - говорится в статье.
Отмечается, что эти даты будут официально объявлены в среду по итогам еженедельного совета министров. Голосование пройдет в два тура, второй из который состоится за 12 дней до окончания срока полномочий нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона, пишет издание.
Макрон не сможет участвовать в выборах, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд.
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