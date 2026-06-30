СМИ сообщили дату президентских выборов во Франции

"Президентские выборы 2027 года пройдут в воскресенье 18 апреля и 2 мая", - говорится в статье.

Отмечается, что эти даты будут официально объявлены в среду по итогам еженедельного совета министров. Голосование пройдет в два тура, второй из который состоится за 12 дней до окончания срока полномочий нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона, пишет издание.