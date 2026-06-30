СМИ сообщили дату президентских выборов во Франции

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Очередные выборы президента Франции состоятся в 2027 году.
- Даты выборов: 18 апреля и 2 мая.
ПАРИЖ, 30 июн – РИА Новости. Очередные выборы президента Франции состоятся 18 апреля и 2 мая 2027 года, сообщила во вторник газета Figaro со ссылкой на источники.
"Президентские выборы 2027 года пройдут в воскресенье 18 апреля и 2 мая", - говорится в статье.
Отмечается, что эти даты будут официально объявлены в среду по итогам еженедельного совета министров. Голосование пройдет в два тура, второй из который состоится за 12 дней до окончания срока полномочий нынешнего французского лидера Эммануэля Макрона, пишет издание.
Макрон не сможет участвовать в выборах, поскольку он уже работает на посту второй срок подряд.