Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией.
- По его мнению, ЕС превратился из экономического объединения в военное и русофобское.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
Полянский также подчеркнул, что Россия должна сохранять бдительность и просчитывать возможные действия этого объединения.