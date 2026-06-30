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ЕС сознательно движется к конфронтации с Россией, заявил Полянский - РИА Новости, 30.06.2026
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19:27 30.06.2026 (обновлено: 19:39 30.06.2026)
ЕС сознательно движется к конфронтации с Россией, заявил Полянский

Полянский: Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией

© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕПостоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Предоставлено пресс-службой Представительства России при ОБСЕ
Постоянный представитель России при ОБСЕ Дмитрий Полянский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Постоянный представитель при ОБСЕ Дмитрий Полянский заявил, что Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией.
  • По его мнению, ЕС превратился из экономического объединения в военное и русофобское.
ВЕНА, 30 июн - РИА Новости. Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
"Европейский союз сознательно движется к конфронтации с Россией. По моему мнению, этот блок изменил свою природу, превратившись из экономического объединения в военное и русофобское объединение", - сказал Полянский в эфире RT.
Полянский также подчеркнул, что Россия должна сохранять бдительность и просчитывать возможные действия этого объединения.
Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
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25 июня, 15:10
 
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