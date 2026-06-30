На Украине почти 600 населенных пунктов остались без электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Почти 600 населенных пунктов на Украине остались без электроэнергии из-за грозы и сильного ветра.
- Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Почти 600 населенных пунктов на Украине остались без электроэнергии из-за грозы и сильного ветра, сообщил первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов.
Накануне Львовская областная администрация сообщала, что в области на западе Украины ливень и сильный ветер оставили без электроснабжения 76 населенных пунктов. Украинские СМИ публиковали кадры, как ветер во Львове поднимает в воздух лавку.
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - приводит слова Некрасова Telegram-канал украинского минэнерго.