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На Украине почти 600 населенных пунктов остались без электроснабжения - РИА Новости, 30.06.2026
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11:54 30.06.2026
На Украине почти 600 населенных пунктов остались без электроснабжения

На Украине почти 600 населенных пунктов остались без электричества из-за грозы

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТЭЦ во Львовской области
ТЭЦ во Львовской области - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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ТЭЦ во Львовской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Почти 600 населенных пунктов на Украине остались без электроэнергии из-за грозы и сильного ветра.
  • Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения.
МОСКВА, 30 июн – РИА Новости. Почти 600 населенных пунктов на Украине остались без электроэнергии из-за грозы и сильного ветра, сообщил первый замминистра энергетики страны Артем Некрасов.
Накануне Львовская областная администрация сообщала, что в области на западе Украины ливень и сильный ветер оставили без электроснабжения 76 населенных пунктов. Украинские СМИ публиковали кадры, как ветер во Львове поднимает в воздух лавку.
"Из-за непогоды без электроснабжения остаются почти 600 населенных пунктов в Волынской, Житомирской, Киевской, Львовской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях. Ремонтные бригады уже работают над восстановлением электроснабжения", - приводит слова Некрасова Telegram-канал украинского минэнерго.
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