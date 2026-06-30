Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Архивное фото

Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку

Кравцов сообщил, что уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня и включал экзамены по различным предметам.

МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.

"Четыреста баллов набрали восемь участников Единого государственного экзамена", - сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.

Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня - по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня - иностранные языки (устную часть) и информатика.