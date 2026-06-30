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Кравцов сообщил, что уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026 - РИА Новости, 30.06.2026
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12:27 30.06.2026 (обновлено: 12:30 30.06.2026)
Кравцов сообщил, что уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026

Кравцов: уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкДевушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку
Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Девушка во время инструктажа перед началом Единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Минпросвещения Сергей Кравцов заявил, что восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026.
  • Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня и включал экзамены по различным предметам.
МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Уже восемь человек набрали 400 баллов на ЕГЭ-2026, заявил глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов.
"Четыреста баллов набрали восемь участников Единого государственного экзамена", - сказал Кравцов на брифинге по итогам основного периода ЕГЭ-2026.
Сергей Кравцов - РИА Новости, 1920, 24.06.2026
Кравцов раскрыл подробности изменений в ЕГЭ по обществознанию
24 июня, 10:30
Основной период ЕГЭ-2026 стартовал 1 июня с экзаменов по химии, литературе и истории. Следующим экзаменом был русский язык, который прошел 4 июня, 8 июня состоялись экзамены по математике базового и профильного уровней, 11 июня - по обществознанию, физике. Пятнадцатого июня сдавали биологию, географию и иностранные языки (письменную часть), а 18 и 19 июня - иностранные языки (устную часть) и информатика.
С 22 по 25 июня предусмотрены резервные дни сдачи экзаменов по всем предметам, 8 и 9 июля - дни пересдачи одного из предметов ЕГЭ по выбору самого выпускника до поступления в вуз.
Екатерина Малкова - РИА Новости, 1920, 29.06.2026
Школьница, набравшая 500 баллов на ЕГЭ, рассказала о подготовке к экзаменам
29 июня, 18:08
 
РоссияСергей КравцовЕдиный государственный экзамен (ЕГЭ)ОбществоОбразование
 
 
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