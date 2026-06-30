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Ефимов: пройден почти километр тоннеля Рублево-Архангельской линии метро - РИА Новости, 30.06.2026
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10:19 30.06.2026
Ефимов: пройден почти километр тоннеля Рублево-Архангельской линии метро

Ефимов: щит прошел почти километр тоннеля Рублево-Архангельской ветки метро

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
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МОСКВА, 30 июн - РИА Новости. Тоннелепроходческий щит "Лилия" прошел более 800 метров между станциями "Серебряный Бор" и "Строгино" Рублево-Архангельской ветки московского метро, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Тоннелепроходческий комплекс "Лилия" сооружает самый протяженный подводный тоннель в столичном метро. Щиту предстоит пройти 3,34 километра, из которых почти два – под водой. Комплекс уже выполнил участок проходки под Москвой-рекой и в ближайшее время приступит к работе под Большим Строгинским затоном", – цитирует слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
В сообщении градкомплекса также говорится, что на станции "Строгино" строители закончили земляные работы, выставили ограждения и занимаются монолитными работами. На "Липовой Роще" монолитные работы сделаны примерно наполовину, а также начались отделочные работы внутренних помещений и зон для пассажиров.
Рублево-Архангельская линия метро будет иметь протяженность 27 километров. Ветка будет состоять из 12 станций, включая "Деловой центр" и "Шелепиха", которые до этого были частью БКЛ. Остальные 10 станций уже построены – "Звенигородская", "Народное Ополчение", "Бульвар Генерала Карбышева", "Серебряный Бор", "Строгино", "Липовая Роща", "СберСити", "Новорижская", "Красногорск", "Изумрудные холмы".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин поручил ускорить темпы строительства Рублево-Архангельской ветки. Он также рассказал об оформлении станции метро "СберСити".
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