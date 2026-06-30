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Euroclear подает иск в Бельгии против решения суда по замороженным активам - РИА Новости, 30.06.2026
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16:46 30.06.2026
Euroclear подает иск в Бельгии против решения суда по замороженным активам

Echo: Euroclear подает иск в Бельгии против решения суда РФ по активам

© AP Photo / Sylvain PlazyЗдание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.06.2026
© AP Photo / Sylvain Plazy
Здание штаб-квартиры Euroclear в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам.
  • Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.
  • Основной объем замороженных в 2022 году европейскими властями активов — около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды — хранится в Euroclear.
БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.
Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. В конце мая суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.
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"Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России", - пишет издание.
Основной объем замороженных в 2022 году европейскими властями активов – по оценке ЦБ, около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды – хранится в крупнейшем европейском депозитарии Euroclear.
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