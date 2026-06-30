Euroclear подает иск в Бельгии против решения суда по замороженным активам

Краткий пересказ от РИА ИИ Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро.

Основной объем замороженных в 2022 году европейскими властями активов — около 200 миллиардов евро с учетом упущенной выгоды — хранится в Euroclear.

БРЮССЕЛЬ, 30 июн - РИА Новости. Европейский депозитарий Euroclear подает иск в суд Бельгии против Центробанка РФ, чтобы оспорить решение российского суда по замороженным активам, пишет издание Echo.

Арбитражный суд Москвы 15 мая полностью удовлетворил иск ЦБ к Euroclear, взыскав с ответчика убытки в семи валютах в общем размере порядка 200 миллиардов евро. В конце мая суд по заявлению Банка России обратил решение к немедленному исполнению. Суд первой инстанции 2 июня выдал Банку России исполнительный лист на исполнение этого решения.

"Euroclear подает иск против Центрального банка России. Финансовая организация надеется добиться в Бельгии решения, которое позволит оспорить вынесенное против нее судебное решение в России", - пишет издание.